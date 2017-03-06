Namıdiğer Şipşak, Poloraid Kameralara İlgi Artıyor

Bir zamanlar her evde olan Şipşak kameralar, zaman içerisinde hafızalardan silinmişti. Son 5 yıl içerisinde eski değerlerini yeniden kazanan yeni nesil Poloraid kameraların, geçtiğimiz sene ithalat tutarı 2,2 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 5 yılda 20 kat artış gösteren şipşak makinelerin, ithalat miktarı 2 bin 335'ten 49 bin 922'e yükseldi. Konuyla ilgili İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Fotoğraf Sanatçısı Altan Bal, sınırlı sayıda çekim yapabilen bu makinelerin insanların fotoğrafı daha ciddiye almasını sağladığını vurguladı. Şipşak kameraların, diğer elektronik aletlerin sınırsız deneme lüksünün aksine, fotoğrafın değerini arttırdığı dile getiren Bal, “Diğer sanat eserlerinde olduğu gibi sizin de fotoğrafınızın bir eşi daha yoktur ve olamayacaktır. Size özeldir. Değerli bir hediyedir.” dedi. Gerek olmamasına rağmen, fotoğrafçının fotoğraf netleşene kadar çıktıyı sallamasının, kendini önemli hissettirdiğini söyleyen Bal, “Fotoğraf çekmek ve paylaşmak çok kolaylaşsa da basılmış fotoğrafa ulaşmak oldukça zor.” şeklinde konuştu.

Söz konusu makinelerin orta yaş ve üzeri için nostaljik, gençler arasında da eğlenceli ve sosyal bir ürün olduğunu dile getiren Fujifilm Fotoğraf Baskı Ürünleri Grup Müdürü Ünsal Akgün de, "Her yaşa hitap eden bu makineler, fotoğraf kültürüne büyük katkıda bulunuyorlar.” dedi.