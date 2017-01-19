Naru's World Jungle Adventure, klasik Mario oyunlarındaki eğlenceyimobil cihazlarımıza taşıyan bir mobil platform oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Naru's World Jungle Adventure'da Naru adlı kahramanımızın maceralarına tnaık oluyoruz. Kahramanımız farklı dünyaları ziyaret ederken karşısına çıkan engelleri ve tehlikeleri atlatabilmesi için ona yardımcı oluyoruz.

Naru's World Jungle Adventure'un oyun yapısı Mario oyunlarıyla aynı, değişen tek şey karakterler. Kahramanımız zıplayarak çukurlardan atlıyor, boruların içine girebiliyor, tuğlaları kırabiliyor. Tuğlaları kırdığımızda çıkan çileği toplayarak büyüyebiliyoruz. Tuğlalardan çıkan yıldızı toplayarak da ateş ederek düşmanlarımızı yok edebiliyoruz. Düşmanlarımızın üzerlerine zıplayarak da onları yok edebilmekteyiz.

Naru's World Jungle Adventure'ın kontrolleri basit yapıya sahip. 2 boyutlu oyunda kahramanımızı sağa ve sola doğru yönlendiriyor, zamanı gelince zıplama ve ateş etme tuşlarına basıyoruz.