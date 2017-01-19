NASA, 10 Bin Katrilyon Dolarlık Bir Asteroidin Peşine Düştü

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), değerinin yaklaşık 10 bin katrilyon dolar olduğu düşünülen eşsiz bir asteroidin peşine düştü. Tamamen değerli metal alaşımdan oluşan asteroidin 2023 yılında ziyaret edilmesi planlanıyor.

Size tüm dünyadaki ekonominin büyüklüğünün 73 trilyon dolar olduğunu söylesem ne dersiniz? İşte bu evrende o kadar küçüğüz ve bilgimiz çok kısıtlı. Bu yüzden uzay araştırmalarının önemi, dünya tarihi açısından ciddiye alınması gereken bir konu olarak ön plana çıkıyor.

NASA'nın ziyaret etmeyi planladığı asteroid, çok eski ve ölü bir gezegenin çekirdeği olduğundan bir benzeri yok. Psyche adlı asteroidi bu kadar değerli kılan şey ise tamamen değerli bir metal alaşımdan oluşması. Yüzde 90'ı demir-nikel karışımı, yüzde 10'unun ise silika olduğu tahmin edilen Psyche asteroidini Arizona Üniversitesi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden bir ekip izliyor.

Psyche projesinin başındaki Lindy Elkins-Tanton, ilk paragrafta değindiğimiz 10 bin katrilyon dolarlık değer tahminini yapan bilim adamı. Elkins-Tanton, "Asteroitten sadece bir parça koparıp Dünya'ya getirsek bile ne yapabiliriz ki? Bu dehşet verici servet tek bir zümrenin elinde olacak değil" ifadelerini kullanıyor.

Şimdilik Psyche keşfedilme aşamasında. Bu yüzden 2023 yılına kadar bir hedef konuldu. Bakalım ilerleyen dönemde nelerle karşılaşacağız.

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