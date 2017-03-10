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NASA Artık Uzaya Odaklanacak

NASA 2017 bütçe

Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda onay sürecinde bir süredir bekleyen NASA bütçesi sonunda onay aldı. Ortaya çıkan bütçe detaylarına göre NASA, 2017'de Dünya üzerinde yaptığı araştırmalardan çok uzaya odaklanacak. 

Uzun süredir senatonun gündeminde olan NASA'nın 2017 bütçesine dair tartışmalar son buldu ve senato NASA'ya 2017'de kullanmak üzere 19.5 milyar dolarlık bütçeyi verdi. Geçtiğimiz aralık ayında sunulan bütçe taslağında küçük değişiklikler yapılarak onaylandığı söylenirken, neredeyse hiç itiraz olmadan kabul edilen bütçenin uzaya ve uzayda yapılacak bilimsel çalışmalara odaklandığı belirtildi.

Yeni bütçenin onaylanmasının ardından NASA'nın Orion ve SLS programlarına ağırlık vermesi beklenirken, ajansın 2018 yılına kadar insansız hava araçlarını uzaya göndermesi de gerekiyor. Tüm bunlarla birlikte, senatoya sunulan bütçe tasarında yer aldığı gibi NASA'nın, 2030 yılına kadar Mars'a insanlı uçuş yapabilmek için ilk çalışmaları da yine bu bütçeyle geliştirmesi isteniyor. 

İtirazlar da var

Merak edilen bir başka görev olan Astreoid Yönlendirme Projesine dair detaylar da yine bütçe taslağında yer alıyordu. Bu projeyle birlikte NASA, Dünya'ya yakın bir asteroide insanlı uçuşlar düzenleyerek, astronotların Mars'ta karşılaşabilecekleri şartları da test edecekti. Fakat kongre üyeleri Lamar Smith ve Brian Babin bu konuya itiraz etmişler ve NASA'nın projeyi tekrar değerlendirmesini istemişlerdi. Taslağın onaylanmasından sonra 180 gün içerisinde, astreoid görevini tekrar gündemine alacak olan ajans, gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra kongreden izin alamazsa, bu görevden vazgeçmiş olacak. 

Onaylanan bütçenin NASA için en iyi olmadığının altını çizen uzmanlar, yine de önceki yıllara göre daha iyi bir bütçeyle hareket edecek olan NASA'nın, planladığı çoğu görevi yerine getirebilecek duruma geldiğinin altını çiziyorlar. 

İndir23.4 MB
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Yazar: - 10.03.2017

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