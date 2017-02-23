NASA Dünya'ya Benzer 7 Gezegenden Oluşan Bir Yıldız Sistemi Keşfetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani bildiğimiz ismiyle NASA, Güneş Sistemi'miz dışında yer alan ve bir yıldızın yörüngesinde bulunan 7 adet yeni Dünya benzeri gezegen keşfetti.

NASA yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, Güneş Sistemi dışında önemli bir keşif yaptıklarını ve bu gelişmeyi kamuoyu ile bir basın toplantısı aracılığıyla paylaşacaklarını belirtmişlerdi. Beklenen açıklama ise kısa süre sonra geldi ve gündeme hızlı şekilde oturdu.

Bilim adamları teleskoplarla yaptıkları inceleme sonucunda 40 ışık yılı uzaklıktaki bu yıldız sistemindeki 7 gezegenin Dünya'mıza aşırı benzerlik gösterdiği sonucuna vardılar. Bu gezegenlerin hem boyutlarının hem de yoğunluklarının Dünya'nın yapısı ile oldukça yakın değerlere sahip olduğu tespit edildi. Yoğunluklarının Dünya'ya yakın olması bu gezegenlerde kayalıkların ve taşların hakim olduğu ipucunu bizlere veriyor.

Keşfedilen ve yıldız sistemi olarak bahsettiğimiz bu sistem bizim Güneş Sistemi'mize benziyor. Yani bir adet Güneş görevi gören bir yıldız ve bunun etrafında yörünge çizerek dönen 7 adet gezegen mevcut. Bu temel yıldızın ismi ise TRAPPIST-1 olarak belirtiliyor. Bu yıldız sistemindeki 3 adet gezegen "yaşanabilir bölge"de yer alıyor. Yaşanabilir bölge yani "habitable zone"un diğer bir ismi ise "goldilocks zone".

Bu yaşanabilir bölge yine bilim adamları tarafından iyice hesaplanıp ardından tanımlandırılmış. Yapılan tanımda ise yaşanabilir bölgenin Güneşe olan uzaklıklar sonucu hesaplandığı görülüyor. Yaşanabilir bölgedeki gezegenlerde teorik olarak sıvı halde su da bulunabiliyor. Yaşanabilir bölgenin dışında diyebileceğimiz diğer 4 gezegende de yine de su bulunma ihtimalinin var olduğu belirtiliyor.

Yetkililerden Michael Gillon yapılan çalışmayı özetlerken "Keşfedilen yeni sistem muazzam. Sadece birçok gezegen barındırdığı için değil, tüm bu gezegenler Dünya'mıza oldukça benzer olduğu için." ifadelerine yer verdi.

Başka bir yetkili Amaury Triaud ise bu sistemdeki yıldızı "ultracool dwarf" yani oldukça soğuk bir cüce yıldız olarak nitelendirdi. Açıklamaları ise şöyle: "TRAPPIST-1 gibi cüce bir yıldızın enerjisi Güneş'e göre oldukça az. Bu sebeple bu sistemdeki gezegenler o yıldıza çok daha yakın bir konumda yörüngeye sahip olmak zorundalar. Şans eseri bu yıldız sistemindeki durum da tam olarak böyle. Gezegenlerin birbirleri ve yıldız arasındaki mesafeleri bizim Güneş Sistemi'mize göre daha az. Bu sebeple yüzeylerinde su bulunma ihtimali yüksek."

Bu yıldız sisteminin 40 ışık yılı uzaklıkta (378 trilyon kilometre) olduğunu söylemiştik. Bu uzaklık kozmik açıdan bakıldığı zaman o kadar da uzak bir mesafe değil. Fakat yine de insanoğlunun bugünkü teknoloji ile oraya ulaşması yüzlerce milyon yıl gerektiriyor. Fakat bilim ve teknolojideki ilerlemeler ile bu süre elbette değişebilir. Ayrıca bilim adamları ilerleyen teknoloji ile yeni nesil daha güçlü teleskopların geliştirilmesi halinde bu yeni yıldız sistemini çok daha detaylı inceleyebileceklerini belirtiyorlar.

NASA'nın TRAPPIST-1 yıldız sistemi ile ilgili çeşitli bilgileri paylaştığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz: https://exoplanets.nasa.gov/trappist1

Güneş Sistemi'mizin dışındaki diğer gezegenler için ise bu linki ziyaret edebilirsiniz: https://www.nasa.gov/content/the-search-for-life

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