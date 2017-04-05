NASA, Dünyaya Çok Yakın Geçecek Potansiyel Bir Tehlikeyi Tespit Etti

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), dev bir göktaşının dünyaya 'teğet geçeceğini' açıkladı. Kurum bu göktaşının potansiyel bir tehlike olarak nitelendiriyor.

NAS dünyaya oldukça yakın geçecek olan bu göktaşının çapının 640 ile 1.400 metre arasında olduğunu da raporladı. NASA ölçümlediği bu göktaşının potansiyel tehlike olduğunu da söylerken, Dünya'ya 1.7 milyon kilometre uzaklıktan geçeceğinin de altını çizdi. Bu göktaşı 19 Nisan tarihinde Dünya'ya oldukça yakın geçecek.

Bu arada şu küçük bilgiyi de habere ekleyelim NASA, gezegenimize yakın geçmesi muhtemel, çapı 100 metreden fazla olan her uzay cismini "potansiyel tehlike" olarak işaretliyor.

2014 yılında keşfedilen bahsi geçen bu göktaşına NASA, "2014 JO25" adını vermişti. Eylül 2004'te "4179 Toutatis" adı verilen 4.6 kilometre genişliğindeki bir göktaşı da dünyaya yaklaşık 1.6 milyon kilometre mesafeden geçmişti.

"2014 JO25" isimli göktaşının büyüklüğüne denk ya da daha büyük bir cisim olan 800 metre çapındaki "1999 AN10" adlı göktaşı da, Ağustos 2027'de dünyaya 340 bin kilometre yakından geçecek.

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