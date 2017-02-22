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NASA, Güneş Sistemimizin Dışındaki Büyük Bir Keşfi Duyuracak

NASA, Güneş Sistemimizin Dışındaki Büyük Bir Keşfi Duyuracak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA bugün yapacağı bir basın açıklamasında Güneş Sistemi'miz dışında yaptığı yeni bir keşfi duyuracak. Bilindiği üzere Güneş, evrenimiz üzerindeki milyarlarca yıldızdan sadece bir tanesi. Bu da Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi gibi farklı yıldız sistemlerinin de var olduğunu bize gösteriyor. Güneş Sistemi'mizden milyonlarca ışık yılı uzaklıklaki bu yıldız sistemlerine ayak basabilmemiz henüz mümkün değil; fakat dev teleskoplar aracılığıyla bu yıldız sistemlerini gözleyebiliyoruz. Ayrıca bu yıldız sistemlerine insansız uzay araçları gönderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

NASA uzun bir süredir uzaktaki yıldız sistemlerini araştırıyor. Anlaşılan o ki, NASA son araştırmalarında oldukça büyük bir şeye denk gelmiş; çünkü daha önceden NASA'nın küçük şeyler için basın duyurusu yaptığına tanık olmamıştık.

NASA, yapacağı açıklama hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Kafalara düşen soru ise uzayda yaşam ve uzaylı izleri keşfedilip keşfedilmediği. Çok kısa bir süre sonra bu soruların cevabını alabileceğiz. NASA'nın basın açıklaması bu bağlantı üzerinden canlı olarak izlenebilecek:

https://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html#public

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Yazar: - 22.02.2017

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