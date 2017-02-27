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NASA İlk Sessiz Süpersonic Jet Uçağı İçin Rüzgar Tünelleri İnşa Ediyor

NASA İlk Sessiz Süpersonic Jet Uçağı İçin Rüzgar Tünelleri İnşa Ediyor

NASA'nın sessiz süpersonik jet projesi QueSST artık somut bir yapılanma safhasına geçiyor. Uzay Ajansı ve Lockheed Martin firması, QueSST Projesinin deneneceği rüzgar tünellerini inşa etmeye başladılar.

Süpersonik sözlük anlamı olarak ses hızının (Mach 1) üzerinde olan hızları belirtmek amacıyla kullanılan terim. Öte yandan gövdesi ve motorları uzun süreli sesten hızlı uçuşa müsaade edebilecek özelliklerde olan tüm uçaklara süpersonik uçaklar adı veriliyor. Günümüzde sesten hızlı uçabilen tüm hava taşıtları savaşlarda kullanılıyor.

NASA'nın Lockheed ile ortak projesi olan QueSST, saatte 1.6 Mach hızına ulaşabilecek (1050 km den hızlı). Testlerin 2017 yılı içerisinde başlaması ön görülüyor. 

Projenin onaylanabilmesi ve yatırım alabilmesi için testlerinin son derece özenli ve doğru hesaplanarak yapılması gerekiyor. Eğer tüm hesaplar doğru giderse 202 yılında süpersonik jetlerle seyahateler yapabilmek mümkün olabilecek. Daha tüm projenin şekillenmesine biraz vakit var, ancak NASA daha önceki denemelere göre gelişmelerin son derece umut verici olduğunu söylüyor. 

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Yazar: - 27.02.2017

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