NASA, Mağara Kristallerinde 50.000 Yıllık Mikroorganizmalar Tespit Etti

Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) araştırmacıları Meksika’nın Naica dağlık bölgesinde bulunan mağaraların içerisindeki kristallerde 10.000 ile 50.000 yıllık yaklaşık 100 adet mikroorganizma tespit etti.

NASA Astrobiyoloji Enstitüsü yöneticisi Penelope Boston tarafından ABD’nin Boston eyaletinde tertip edilen bir konferansta keşfe ilişkin detaylar paylaşıldı. Meksika’nın Chihuahua eyaletindeki Naica kurşun ve çinko madeni yakınlarında keşfedilen 100 kadar mikroorganizmanın 10.000 ila 50.000 yıl kadar önce yaşamış olduğu belirtildi. Şu an aktif olarak çalışmayan maden alanının yaklaşık 800 metre altındaki mağara sistemindeki kristallerde tespit edilen bu mikroorganizma kümesinin yüzde 90’a yakınının yeryüzünde daha önce hiç görülmemiş olduğu ifade edildi. Henüz tanımlanamayan bu organizmaların sülfit, mangan ve bakır oksit ile beslenmiş olduğunu sözlerine ekleyen Boston, bu keşif ile başka gezegenlerde de yaşama elverişli olmayan koşullarda hayatta kalmış olan mikroorganizmaların da olabileceğine dair umutların arttığını ifade etti. Keşfin alanı olan mağara sisteminin de büyük ve eski bir volkanik yarığın üst kısımlarında yer aldığını belirtelim.

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