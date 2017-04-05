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NASA, Satürn'e Gönderdiği Cassini Uydusunu Gezegene Törenle Gömecek

NASA, Satürn'e Gönderdiği Cassini Uydusunu Gezegene Törenle Gömmeye Hazırlanıyor

NASA (ABD Havacılık ve Uzay Dairesi), Satürn keşif uydusu Cassini'nin yörünge misyonunu tamamlayarak gezegenin halkalarından yüzeyine doğru son yolculuğuna başlayacağını duyurdu.

NASA, yıllardır Satürn ve Ay'larının etrafında dolaşarak onlarca görevi tamamlayabilen nadir uydulardan biri olan Cassini için muhteşem bir veda hazırlıyor.

NASA bilim insanlarının "büyük final" olarak adlandırdıkları bu son yolculuk esnasında Cassini, Satürn'ün yüzeyiyle halkaları arasındaki 2 bin 400 kilometrekarelik boşlukta keşif yapan ilk uzay aracı olarak da tarihe geçecek.

Uzaya 1997 yılında fırlatılan Cassini keşif aracı, NASA'nın Satürn araştırma misyonu kapsamında 2004 yılından bu yana gezegende incelemeler yapıyor.

Cassini uydusu Satürn gezegenine gönderilen tek insansız uzay aracı olarak da biliniyor. Uzay aracı Titan IVB / Centaur taşıyıcı roketiyle 15 Ekim 1997 tarihinde fırlatılarak Dünya, Venüs ve Jüpiter'in alçaktan uçuş dahil bir gezegenlerarası yolculuğunu tamamlayarak, 1 Temmuz 2004 tarihinde Satürn çevresindeki yörüngesine girmişti.

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, Cassini'nin Satürn halkaları çevresinde yaptığı son 22 yörünge yolculuğu hakkında "Cassini'nin yörünge yolculuklarından öğrendiklerimiz, bizim büyük gezegenler, gezegen sistemlerine dair ufkumuzu genişleten gerçek bir keşif atılımı oldu." değerlendirmesinde bulundu. Aşağıda NASA'nın konuyla ilgili mini bir belgeselini izleyebilirsiniz.

İndir5.21 MB
NASA Uzay Manzaraları Teması
NASA Uzay Manzaraları Teması Windows 7 ve Windows 8 için NASA Uzay Manzaraları Teması

İndir3.9 MB
NASA App Android
NASA App Android Android İçin Nasa Uygulaması

İndir3.6 MB
NASA App iOS
NASA App iOS iOS İçin NASA Uygulaması

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Yazar: - 05.04.2017

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