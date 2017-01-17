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NASA Science Investigations
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NASA Science Investigations

NASA Science Investigations İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
NASA Science Investigations
NASA Science Investigations
NASA Science Investigations
NASA Science Investigations
NASA Science Investigations
NASA Science Investigations
NASA Science Investigations

NASA Science Investigations'da bir astronotun yerine geçip ISS'i keşfedebiliyor, bir uzay çiftçisi olabiliyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 43 dakika önce

NASA Science Investigations, oyunculara uluslararası uzay istasyonu ISS'e konuk olarak uzayda hayatın nasıl olduğunu bireysel olarak tecrübe etme imkanı veren bir astronot simülatörü.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bu astronot oyunu bize bir ISS personelinin yerine geçme imkanı veriliyor. NASA  tarafından geliştirilen oyun, oyunculara uzayda bitki yetiştirmenin nasıl bir şey olduğunu gösteriyor, ayrıca oyuncular ISS içerisinden yıldızları seyredebiliyor ve bu uzay istasyonunun içini keşfedebiliyor.

Sıfır yer çekimine sahip bir ortamda hareket etmeye çalıştığımız NASA Science Investigations'da Naomi adlı astronotumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Naomi ISS içinde bitki yetiştirmeye çalışıyor. Bu işi gerçekleştirebilmek için de doğru ışığı kullanması, yer çekimsiz ortamda bitkileri sulaması gerekiyor. Bu mücadeleleri atlattıktan sonra uzayda kendi tarımsal ürünlerini yetiştirebiliyor ve yiyecek üretebiliyor.

NASA Science Investigations, uzayda bitki yetiştirme üzerine yapılan deneylerle ilgili bilgiler de içeriyor, bu nedenle oyunun eğitimde kullanılması mümkün.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
NASA
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