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NASA Science Investigations
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NASA Science Investigations

(iOS)
NASA Science Investigations İndir Hemen İndir

195 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
NASA Science Investigations
NASA Science Investigations
NASA Science Investigations
NASA Science Investigations
NASA Science Investigations

NASA Science Investigations'da uzayda bitki yetiştirme deneylerine katılıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

NASA Science Investigations, oyunculara NASA'nın ISS uzay istasyonunda görev yapan bir personelin yerine geçme imkanı veren bir astronot simülatörü olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir astronot oyunu olan NASA Science Investigations'da görevine yeni başlayan bir astronotun yerine geçiyoruz. Temel amacımız ise NASA'nın uzayda bitki yetiştirme konusundaki deneylerini yürütmek ve sonuçlarını gözlemlemek. Bu iş için ilk olarak uzayda yaşamaya, yani sıfır yerçekimi olan ortamda hareket etmeye alışmamız gerekiyor.

NASA Science Investigations'da bitki yetiştirebilmek için birçok farklı faktörü göz önünde bulundurmamız gerekli. Bitkilerimizin büyüyebilmeleri ve ürün verebilmeleri için doğru ışığı almaları gerekiyor. Ayrıca yer çekimi olmadığından ötürü bitkileri sulamak için özel metodlar kullanmamız gerekiyor. Uzayda kendi tarımsal ürünlerimizi yetiştirmek büyük önem taşıyor.

NASA Science Investigations, uzayda yürütülmekte olan deneyler hakkında bilgiler sunan eğitici bir simülasyon oyunu olarak tanımlanabilir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
NASA
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