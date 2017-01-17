NASA Science Investigations, oyunculara NASA'nın ISS uzay istasyonunda görev yapan bir personelin yerine geçme imkanı veren bir astronot simülatörü olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir astronot oyunu olan NASA Science Investigations'da görevine yeni başlayan bir astronotun yerine geçiyoruz. Temel amacımız ise NASA'nın uzayda bitki yetiştirme konusundaki deneylerini yürütmek ve sonuçlarını gözlemlemek. Bu iş için ilk olarak uzayda yaşamaya, yani sıfır yerçekimi olan ortamda hareket etmeye alışmamız gerekiyor.

NASA Science Investigations'da bitki yetiştirebilmek için birçok farklı faktörü göz önünde bulundurmamız gerekli. Bitkilerimizin büyüyebilmeleri ve ürün verebilmeleri için doğru ışığı almaları gerekiyor. Ayrıca yer çekimi olmadığından ötürü bitkileri sulamak için özel metodlar kullanmamız gerekiyor. Uzayda kendi tarımsal ürünlerimizi yetiştirmek büyük önem taşıyor.

NASA Science Investigations, uzayda yürütülmekte olan deneyler hakkında bilgiler sunan eğitici bir simülasyon oyunu olarak tanımlanabilir.