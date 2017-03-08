?     Geri Bildirim
NASA Software
TamindirWebEğitimNASA Software - NASA Yazılım Kataloğu

NASA Software

Adrese Git Adrese Git

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
NASA Software
NASA Software

NASA yazılım kodlarına ücretsiz erişin.

Erkan Calp Son güncelleme 31 dakika önce

NASA Software, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi kısa adıyla NASA’nın 2017 – 2018 yazılım kataloğu. PDF formatında ücretsiz olarak sunulan katalog içerisinde çeşitli teknik uygulamalar için yazılım ürünlerinin geniş bir portföyünü sunuluyor. NASA yazılım kodları ve sürümlerinin düzenli olarak güncellendiği, NASA tarafından belirtiliyor.

Basılı kopya ve online olarak herkesin erişimine açılan NASA Software Catalog, (NASA Yazılım Kataloğu) telif / kullanım hakkı gibi herhangi bir ücret ödemeksizin kullanılabiliyor. Veri sunucuları işleme ve kullanımı, iş sistemleri ve proje yönetimi, sistem testi, operasyonlar, tasarım ve entegrasyon araçları, araç yönetimi, materyaller, otonom sistemleri ve daha nice kategoriye ayrılmış zengin içerikli, meraklılarına eşsiz bir kaynak NASA Software. Her kataloğun ne işe yaradığının basit bir dille açıklandığı da Steve Jurczyk tarafından belirtilmiş.

Yazılıma ve kodlamaya meraklı NASA çalışmalarını takip edenler için benzersiz bir kaynak niteliğinde olduğunu düşündüğüm NASA Software sitesinde yer alan yazılım kodları ve araçlara yönelik merak ettiğiniz tüm soruların yanıtını sıkça sorulan sorular sayfasında bulabilirsiniz.

NASA Software için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Web Tabanlı
Üretici:
NASA

Eğitim Popülerleri

  1. Livemocha
    LivemochaYabancı Dil Öğrenimi için Sosyal Medya Uygulaması
  2. Kod Saati
    Kod SaatiKodlamayı Öğrenme Amaçlı Angry Birds Oyunu
  3. CodeCombat
    CodeCombatProgramlama Öğrenmek İçin Oyun
  4. Scratch
    ScratchÇocuklar İçin Programlama Öğrenme Platformu
  5. Codecademy
    CodecademyKodlama ve Programlama Öğrenme Uygulaması