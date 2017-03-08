NASA Software, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi kısa adıyla NASA’nın 2017 – 2018 yazılım kataloğu. PDF formatında ücretsiz olarak sunulan katalog içerisinde çeşitli teknik uygulamalar için yazılım ürünlerinin geniş bir portföyünü sunuluyor. NASA yazılım kodları ve sürümlerinin düzenli olarak güncellendiği, NASA tarafından belirtiliyor.

Basılı kopya ve online olarak herkesin erişimine açılan NASA Software Catalog, (NASA Yazılım Kataloğu) telif / kullanım hakkı gibi herhangi bir ücret ödemeksizin kullanılabiliyor. Veri sunucuları işleme ve kullanımı, iş sistemleri ve proje yönetimi, sistem testi, operasyonlar, tasarım ve entegrasyon araçları, araç yönetimi, materyaller, otonom sistemleri ve daha nice kategoriye ayrılmış zengin içerikli, meraklılarına eşsiz bir kaynak NASA Software. Her kataloğun ne işe yaradığının basit bir dille açıklandığı da Steve Jurczyk tarafından belirtilmiş.

Yazılıma ve kodlamaya meraklı NASA çalışmalarını takip edenler için benzersiz bir kaynak niteliğinde olduğunu düşündüğüm NASA Software sitesinde yer alan yazılım kodları ve araçlara yönelik merak ettiğiniz tüm soruların yanıtını sıkça sorulan sorular sayfasında bulabilirsiniz.