?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiNASA Uçak Seyahati Esnasında Ne Kadar Radyasyona Maruz Kaldığımızı Raporladı

NASA Uçak Seyahati Esnasında Ne Kadar Radyasyona Maruz Kaldığımızı Raporladı

Uçak Seyahati Esnasında Ne Kadar Radyasyon

 Uçak seyahatlerinden ne kadar radyasyona maruz kalıyoruz? Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırdı ve cevapladı.

Bu sorunun cevabını saptayabilmek için NASA, helyum ile dolu araştırma balonunu gökyüzüne bıraktı. Böylece uçak yolculuklarında maruz kalınan radyasyon miktarını hesaplamaya çalıştı. Bu uzun soluklu araştırma yaklaşık olarak kurumun 1.5 yılını aldı. Radyasyona maruz kalınan irtifa 8 bin metre olarak belirlendi. Bu sınırı aşan hava araçları, irtifa arttıkça daha fazla radyasyona maruz kalıyorlar. Araştırma, Manyetosfere yaklaşıldıkça maruz kalınan rasyasyon oranın da artış gösterdiğini saptadı.

Manyetosfer Nedir?

Dünyanın manyetik alanı olarak bilinen Manyetosfer, dünyayı saran Van Allen kuşakları ve “kuzey ışıkları” diye adlandırılan parlak ışıklarında sebebi olarak biliniyor. Manyetik alan eksenlerinin dünyanın dönme eksenine göre eğimli olduğu biliniyor. Manyetik alandan oluşan manyetik alan çizgileri, Kuzey Kutbu'dan çıkıyorlar, dev dalgalar halinde Dünya'nın çevresine yayılıp tekrar Güney Kutbun'nda Dünya'ya giriyorlar. Bu alanlar uçuş yapan araçlar için radyasyon etkisi de yaratıyorlar.

Radyasyon Nasıl Yayılıyor?

Bu nedenle kıtalar arası uçuşlarda irtifa yüksek olduğu için alınan radyasyon oranı da artıyor. Kısa mesafelerde ise bu risk daha azalıyor. Manyetosfer'in kutuplarda yoğunluk radyasyon yaymasından dolayı da kutuplar üzerinde yapılan kıtalar arası uçuşlarda alınan radyasyon oranı, bu çalışmayla beraber ekvator üzerinden yapılanlara oranla 3 kat daha fazla olarak ölçümlendi.

İndir3.6 MB
NASA App iOS
NASA App iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin NASA Uygulaması

İndir3.9 MB
NASA App Android
NASA App Android Android İçin Nasa Uygulaması

İndir195 MB
NASA Science Investigations iOS
NASA Science Investigations iOS iPhone ve iPad için Astronot Simülatörü

İndir
NASA Science Investigations Android
NASA Science Investigations Android Android için Uzay İstasyonu Simülatörü

Editöre Yaz:
Yazar: - 30.01.2017

NASA Uçak Seyahati Esnasında Ne Kadar Radyasyona Maruz Kaldığımızı Raporladı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

İnternete Bağlı Cihazlar Tehlike Saçıyor İnternete Bağlı Cihazlar Tehlike Saçıyor Siber güvenlik hizmeti veren Arbor Networks isimli internet şirketi, geçtiğimiz yılın gündem maddelerinden bir tanesi olan DDoS saldırılarına…
Dünyanın En Büyük Otomobil Üreticisi Volkswagen Oldu Dünyanın En Büyük Otomobil Üreticisi Volkswagen OlduGeçtiğimiz yıllarda yaşadığı emisyon skandalına ve milyarlarca doları bulan cezalara karşı duran Alman otomobil devi Volkswagen, dünyanın… Resident Evil 7'den 2.5 Milyonluk Satış Başarısı Resident Evil 7'den 2.5 Milyonluk Satış BaşarısıCapcom'un Resident Evil franchise'ının başarısı, özellikle son oyunun başarısı ile birleştirildiğinde bir sır değil. Üstelik yıllar içinde…
Google'dan Göçmen Organizasyonlarına 4 Milyon Dolar Gizlice Kadınların Resimleri Çekip Sosyal Medyada Yayınlayan Sapık Yakalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten