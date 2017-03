NASA Yazılımlarını Ücretsiz İndirin!

NASA, içeresinde yazılımlar, kodlar ve çok sayıda uygulama bulunduran 2017-2018 kataloğunu, ücretsiz şekilde herkesin indirmesi ve kullanabilmesi için hizmete açtı.

NASA'nın her görevi sırasında, birbirinden farklı yüzlerce yazılım kullanılıyor. Roketlerin kontrol edildiği yer kontrol sistemlerinden, Mars'ta görev yapan robotlardan gelen verileri işleyen yazılımlara kasar NASA'nın kataloğunda istemediğiniz kadar farklı yazılım bulunuyor. Hatta bunların içerisinde ücretsiz şekilde daha önce oyuncuların karşısına çıkarılan Spacewalk kodları dahi yer alıyor.

Kataloğun içerisinde yer alan çoğu kod ya da yazılım, konu hakkında çalışmalar yapanlar için olsa da herkes tarafından tercih edilip, kullanılabilecek yazılımlar bulmak da mümkün. Bütün bu katoloğa ulaşmak için yapmanız gereken NASA Software adresini ziyaret etmek. Bu adreste özel olarak ilginizi çeken yazılımları aratabileceğiniz gibi sayfanın aşağısında yer alan kategoriler kısmından, çeşitli başlıklar şeklinde yazılımlara ulaşabilirsiniz.

Bu uygulamalar arasında üç boyutlu kamera sistemlerinin kalibrasyonları için JPL's Stereo Vision Software Suite, çekimler sırasında kameranın hareket etmesi sebebiyle oluşan görüntü bozukluklarını çözmek için Video Image Stabilization and Registration, drone meraklıları için cihazları otonom olarak indirmede kullanılabilecek Autonomous Precision Landing Navigation System, hatta Lady Gaga'nın yüzlerce drone kullanarak gerçekleştirdiği şovu tekrarlamak için kullanılabilecek Formation Flying System for UAVs and Satellites gibi yazılımlar da bu katalog içerisinde bulunabiliyor. Eğer yazılıma ve kodlamaya biraz olsun meraklıysanız, sizin için muhteşem bir kaynak daha açılmış oluyor.

Mars Yaşanabilecek Bir Yer mi? NASA Orada Neden Bir Koloni Kurmak İstiyor?

Ankara'da Ürettiği Mikroskobu NASA'ya Satıyor!

NASA'nın Liselerarası Kompozisyon Yarışması Başladı, Siz de Katılın!