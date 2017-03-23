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NASA Yeni Kaşif Robotunu Tanıttı

NASA PUFFER robot

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yayınladığı yeni bir video ile kullandığı yeni robotu tanıttı. PUFFER isimli bu robot boyutları ve kabiliyetleri ile dikkat çekti. 

Kaliforniya'da faaliyetlerine devam eden Jet İtki Laboratuvarı tarafından geliştirilen yeni robot, dar ve küçük alanlarda yapılması gereken keşiflerde kullanılmak üzere geliştirildi. Japon kağıt katlama sanatı Origami'den esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni robot, iki küçük tekerleği ve dar alanlara girme yeteneğiyle dikkatleri çekti. 

Paralel yerlerde yapılan keşiflerin hızını arttıracağı söylenen Pop-Up Flat Folding Explorer Robot (PUFFER) isimli yeni robotun, küçük oyuklar ve dar alanlarda yapılan çalışmaların etkinliğini arttırarak, bir günde yapılması gereken işleri hemen halledebileceği de belirtildi. Mojave Çölü ve Antartika'da test edilen robotun, başarıyla çalıştığı da belirtildi. Diğer micro-robotlardan farklı olarak bükülebilir tekerleklere sahip olan PUFFER'ın bu özelliği ile çok daha rahat hareket edebildiği ve farklı noktalardaki görevleri rahatlıkla icra edebildiği de açıklandı. Yayınlanan küçük bir videoyla robotun yetenekleri de gösterildi:

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Yazar: - 23.03.2017

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