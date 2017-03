Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz resmi NASA uygulaması ile uzay her an elinizin altında oluyor. Her gün büyüyen resim ve video arşiviyle dikkat çeken uygulamada yeni yerleri keşfedebiliyorsunuz.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) resmi uygulaması olan NASA, uzay görevlerini görüntüleyebileceğiniz, uzayı gözlemyebileceğiniz ve 15 bini aşkın fotoğrafa göz atabileceğiniz bir uygulamadır. Uzayı merak ediyorsanız ve uzaya ilginiz varsa bu uygulama mutlaka telefonunuzda olması gerekiyor. Gizli görevler, güncel haberler, keşfedilmeyi bekleyen bölgeler ve daha fazlası Android uygulamasında sizleri bekliyor. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile merakınızı dindirebiliyorsunuz. Ulluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntüleri izleyebilir, güncel NASA videolarını tekip edebilir ve öne çıkan içeriklere göz atabilirsiniz. Uzay teleskoplarının çektiği resimleri de inceleyebileceğiniz uygulamada evrenin büyüklüğüne tanık olabiliyorsunuz.

Uygulama ile bu zamana kadar elde edilen temel bilgileri edinebilir, çarpıcı bilgiler öğrenebilir ve her gün güncellenen binlerce fotoğraflık albüme göz atabilirsiniz. Uzayı cebinizde gezdirmenizi sağlayan uygulama ile uzaya dair pek çok bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Eğer uzaya ilginiz varsa NASA uygulaması mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor.

NASA uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.