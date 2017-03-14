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NASA

(iOS)
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42.7 MB
Editör Puanı: 5/5
5
NASA
NASA
NASA
NASA
NASA

Uzayı cebinize sığdırabilir ve uzay hakkında güncel bilgiler edinebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Evreni ve Dünya'yı cebinize sığdıran bir uygulama olan NASA, uzay hakkında çarpıcı bilgilere erişme imkanı sağlıyor. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileeğiniz uygulama ile evrenin derinliklerini keşfedebiliyorsunuz.

Uzay görevlerini, haberlerini, mekiklerini ve teleskoplarını mercek altına almanıza imkan veren NASA uygulaması, dev arşiviyle dikkat çekiyor. Resmi uygulama olan NASA, her gün büyüyen arşiviyle de kullanıcılarına hizmet ediyor. Uzay hakkındaki güncel bilgilere erişebileceğiniz uygulama merakınızı da bir nebze olsun dindirebiliyor. Anlık görüntülere erişebilir ve binlerce fotoğraftan oluşan uzay albümüne göz atabilirsiniz. Uzay meraklılarının telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulama olan NASA ile çarpıcı bilgiler edinebiliyorsunuz.

Bu zamana kadar uzay hakkında toplanan bilgilere erişim imkanı sunan uygulama, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gelen resimlerle sürekli olarak güncelleniyor. 15 bin'den fazla fotoğrafın yer aldığı uygulama ile evrenin en karanlık köşelerini görme imkanına sahip oluyorsunuz. Uzayı cebinizde gezdirmenizi sağlayan uygulama ile uzaya dair pek çok bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Eğer uzaya ilginiz varsa NASA uygulaması mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor.

NASA uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve sonrası
Üretici:
NASA
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