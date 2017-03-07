NASA'daki Türk Kadın Bilim İnsanı Dev Projenin Başına Geçti

Prof. Dr. Feryal Özel, 2003 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanları ile birlikte "Büyük Fikirler" listesine alınmasıyla tanındı. Şu an NASA’da çalışan tek Türk kadın bilim insanı olan astrofizikçi, 2020’de hayata geçirilecek Uzay Teleskobu projesinin başında bulunuyor.

NASA’nın astrofizik aktivitelerine yön veren danışma kurulunda görev yapan Özel, bu yıl içinde Uluslararası Uzay Üssü’ne gönderilecek uzay teleskobu üzerinde de uzun yıllardır çalışıyor. Bir kara deliği doğrudan görüntüleyebileceklerini aktaran astrofizikçi, “Yaptığımız hesaplar bitti. Nisan ayında dünyanın dört bir tarafındaki teleskoplarla 10 gün sürecek bir gözleme başlıyoruz. Çok heyecanlı bir dönem." dedi.

Çalışmalarını, ışığın bile içinden çıkamadığı, maddenin içine düşüp kaybolduğu etki küresi üzerine yoğunlaştıran Özel, “Bir taraftan kara deliklerin gerçekten bizim anladığımız, matematiksel olarak ifade ettiğimiz türde olup olmadığını anlamak için, bir taraftan da Olay Ufku Teleskobu’nun gözlemlerine hazır olmak, kara deliklerin yakınında fizik kanunlarında bir değişiklik olup olamayacağını anlamak için hesaplar yapıyorum.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Feryal Özel Hakkında

İstanbul’da doğan Dr. Özel, orta ve lise öğretimini Üsküdar Amerikan Koleji’nde tamamladı. Üniversite hayatına Columbia Üniversitesi’nde devam etti. Onur belgesiyle tamamladığı lisans eğitiminin ardından, yüksek lisansını Niels Bohr Enstitüsü'nde tamamladı ve CERN'de çalıştı. Doktora derecesini, nötron yıldızlarının yoğun yer çekimi ve manyetik alanlarının etkileri üzerine 2002'de Harvard Üniversitesi'nde alan Feryal Özel, astrofizik alanında çalışmalarına başladı. Hala Arizona Üniversitesi’nde çalışmalarına devam eden astrofizikçi, NASA’nın ‘Astrofizik 30 yıllık Yol Haritası’ ve ‘Chandra X-ray Teleskop Kullanıcıları Komitesi’ dahil Ulusal Bilim Vakfı için danışmanlık komitesinde görev yaptı.

Daha 26 yaşında yazdığı makalelerle dikkat çeken Prof. Dr. Özel, yüksek manyetik alanda nötron yıldızlarının ilk kuantum hesaplarını yapan kişi oldu. NASA tarafından verilen Hubble Ödülü’ne layık görülen ilk ve tek Türk olan Özel, kendisi gibi bir astrofizikçi olan Dimitros Psaltis ile evli ve iki çocuk annesi.