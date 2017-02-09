NASA'nın Liselerarası Kompozisyon Yarışması Başladı, Siz de Katılın!

NASA'nın çalışmalarının sadece dünyanın iyiliğine olduğunu ya da sadece Amerika'ya özgü olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Herkesi kapsayacak şekilde araştırmalar yapan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), aynı zamanda her yaştan insanı da bilimsel çalışmalarına yönlendiriyor. Bunun son örneğini liselerarası kompozisyon yarışmasında görüyoruz. NASA, liselerarası "Cassini Scientist for a Day" kompozisyon yarışmasını başlattı.

İtiraf edelim, bizim de bu yarışmadan haberimiz yoktu. Twitter'da Sayın Umut Yıldız'ın bilgilendirmesi sayesinde haberdar olduk. Cassini Scientist for a Day, öğrencileri Satürn gezegenini inceleyen bilim insanları olmaya davet ediyor. Cassini bilim ekibinin bir parçası olabileceğiniz bu yarışma sayesinde, Cassini uzay aracı tarafından gözlemlenmesi muhtemel olan ve en iyi bilimsel sonuçları vereceğini düşündüğünüz konuları seçmekle görevlisiniz.

Sahip olmanız gereken vasıflar ise iyi bir araştırmacı ve bilimsel meraka sahip olmak. Satürn'ün büyüleyici özellikleri ve gizemli varlığı hakkında bilgi edinip, araştırmanızı tamamladıktan sonra aşağıdaki 3 hedeften birini seçmeniz gerekiyor. Seçtiğiniz hedefi daha sonra en fazla 500 kelime içeren bir makalede savunacaksınız. Seçtiğiniz hedefin en iyi sonuca ulaşacağını düşündüğünüz hedef olmasına dikkat edin.

Soru şu: Cassini, son yolculuğunda sizce aşağıdakilerden hangisini detaylı araştırsa en çok bilimsel sonuç alırız?

Enceladus Plumes: Bu aktif buz kütleleri Satürn'ün doğal uydularından biri.

Bu aktif buz kütleleri Satürn'ün doğal uydularından biri. Titan's Lakes: Yüzeyinde göller olan dünya'nın ötesindeki tek dünya.

Yüzeyinde göller olan dünya'nın ötesindeki tek dünya. Saturn's Hexagon: Satürn'ün kuzey kutbu beklenmedik bir şekle sahip.

ABD'de yarışmaya son katılım tarihinin 24 Şubat'ta bittiği yazıyor. Fakat Umut Yıldız'ın ifade ettiğine göre, Türkiye'de son katılım tarihi 26 Şubat. Eğer bilimsel konulara merakınız varsa, katılmanızı öneririz. Daha fazla bilgi almak için NASA internet sitesini de takip edebilirsiniz.

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