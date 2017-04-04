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NASA'nın Yeni Robotu Buz Gibi Yerlerde Keşfe Çıkacak

NASA'nın Yeni Robotu Buz Gibi Yerlerde Keşfe Çıkacak

NASA daha önce uzayın en soğuk bölgelerinde başarılı görevler gerçekleştiren robotlarla çalışmıştı. Jupiter'in Ay'larından biri olan Europa, buna örnek gösterilebilir.

Uzayda edindiği bu tecrübeyi tüm donmuş gezegenlerin  kalın buz kütleleriyle kaplı okyanuslarının dibine göndermeye karar veren NASA, uzaydaki gezegenlerin donmuş katmanlarını keşfe çıkacak yeni bir robot daha geliştiriyor.

İnsanoğlunun ulaşamayacağı donmuş okyanuslarda, donmuş gezegen katmanlarını araştırmayı hedefleyen yeni prototip robot kalın buz tabakalarının bulunduğu bölgeler hakkında bilgiler toplayacak.

Buz kütlelerine takılıp kalmadan ilerleyebilecek ya da bir bölgede sıkışıp hareketsiz kalarak donmadan hareket edebilen bu yeni robot. Hiçbir engel tanımayacağı için bilim insanlarına sürekli veri gönderilecek şekilde tasarlandı. Elbette Dünya okyanuslarında ilk görevlerini başarıyla atlatabilirse, bu prototipin Mars'a gitme ve oradaki buz tabakaları hakkında araştırmalarına devam edebilmesi de planlanıyor. Büyük olasılıkla Mars'tan sonra Jüpiter'in Europa ve Satürn'ün Titan Ay'ları da bu yeni prototipin gidebileceği gezgenler olarak düşünülüyorlar.  

Yeryüzünde ve uzayda donmuş okyanusları keşfe çıkacak olan robotun videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

İndir23.4 MB
NASA Virtual Lab
NASA Virtual Lab Elektron Mikroskop Programı

İndir3.9 MB
NASA App Android
NASA App Android Android İçin Nasa Uygulaması

İndir3.6 MB
NASA App iOS
NASA App iOS iOS İçin NASA Uygulaması

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NASA Artık Uzaya Odaklanacak

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Yazar: - 04.04.2017

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