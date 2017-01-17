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NASA'nın Yeni Astronot Simülatöründe Bir Uzay Çiftçisi Oluyoruz

NASA'nnın Yeni Astronot Simülatöründe Bir Uzay Çiftçisi Oluyoruz

Daha önceden farklı uzay temalı oyunlarıyla karşımıza çıkan NASA yeni astronot oyunu ile bize uzayda görev yapan ve özel deneyler yürüten bir astronotun yerine geçebilme imkanı veriyor. NASA Science Investigations adıyla Android ve iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler için ücretsiz olarak yayınlanan bu astronot simülatörü, ISS uluslararası uzay istasyonunda yürütülen bitki yetiştirme deneylerini konu almakta. Oyunda bu uzay istasyonunu gezebiliyor ve yıldızları seyredebiliyoruz. Oyundaki temel amacımız ise bitki yetiştirme deneylerini başarıyla gerçekleştirerek tıpkı bir çiftçi gibi kendi tarımsal ürünlerimizi elde etmek.

NASA Science Investigations bize yer çekimsiz ortamda hayatın nasıl olduğunu göstermesi açısından keyifli bir oynanış sunuyor. Uzay istasyonundaki ilk günümüzde öncelikle sıfır yer çekiminde hareket etmeyi öğreniyoruz. Ayrıca bu ortamda çiçekleri nasıl sulayabileceğimizi de keşfetmemiz gerekiyor; çünkü su yer çekimi olmadan havada baloncuklar halinde süzülüyor. Doğru ışığı kullanmazsak bitkilerimiz büyüyemiyor.

NASA Science Investigations, gerçek hayatta uzayda yürütülen bitki yetiştirme deneyleri hakkında bilgilere de yer vermesi bakımından eğitimde de kullanılabilecek bir uygulama. Oyunu ücretsiz indirmek için bu bağlantıları kullanabilirsiniz:

İndir
NASA Science Investigations Android
NASA Science Investigations Android Android için Uzay İstasyonu Simülatörü

İndir195 MB
NASA Science Investigations iOS
NASA Science Investigations iOS iPhone ve iPad için Astronot Simülatörü

NASA  YouTube Aracılığıyla 7/24 Uzaydan Canlı Yayına Başladı

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Yazar: - 17.01.2017

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