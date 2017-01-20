NATO, Her Ay 500 Siber Saldırıya Uğradığını Rapor Etti

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ya da kısa adıyla NATO, dünya çapında hackerların yaygın bir hedefi haline geldi. Askeri ve bölgesel bir ittifak örgütü olan NATO’dan bir basın sözcüsü, her ay NATO’yu hedef alan ortalama 500 kadar siber saldırının kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ayrıca geçen yıla oranla siber saldırı sayılarında yüzde 60 oranında bir artış olduğu ifade edildi.

CNN’e açıklamalarda bulunan NATO basın sözcüsü Oana Lungescu, geçtiğimiz yılda kayda geçirilen siber saldırı sayısında 2015 yılına kıyasla yüzde 60 oranında artış olduğunu söyledi. Her saldırının ardından, hackerların kimliğini belirlemek adına araştırmaların başlatıldığını söyleyen Lungescu, buna rağmen çoğu siber saldırı durumunda saldırganların kimliğinin belirlenemediğini ve bunu saptayabilmenin de oldukça güç olduğunu aktardı. Saldırıların kaynağındaki gruplara da değinen Lungescu, “Yabancı hükümetler, suçlular ve terörist grupların tümü siber saldırıların kaynağı olabilir. Ancak bu saldırıları bir gruba atfetmek oldukça güç. Bunun yanı sıra tabi ki siber arenada en yaygın kaynaklar uluslar, NATO’yu hedef alan siber saldırıların çoğunun da kaynağı yine uluslar.” dedi.

Gittikçe artan siber tehdide karşı bir önlem alma çabasında olan NATO, geçtiğimiz yılın ortalarında aldığı bir kararla, artık siber saldırıların bir tür konvansiyonel silahlı eylem olarak değerlendirileceğine hükmetti. Yani bu durumda Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nün beşinci maddesine dayanarak, NATO’ya üye hükümetlerin herhangi birinin güvenliğini tehdit altına alan siber saldırılara karşı tüm üye devletler topyekün bir karşılık verecek. Hackerlara karşı bir gözdağı veren bu karar ile siber saldırıların önüne geçilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl alınan kararı da yorumlayan basın sözcüsü Lungescu, siber saldırıların da en az silahlı eylemler kadar tehlikeli olduğunu vurgulayarak alınan kararın ölçülü ve yerinde olduğunu belirtti.

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