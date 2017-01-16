Denizlerde geçen bir gemi simülasyonu olan Nautical Life ile Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda mükemmel bir deneyim yaşıyor ve denizciliğe adım atıyorsunuz. Yat kullanıp balık tutabileceğiniz bir oyun olan Nautical Life'da açık denizlerde yaşıyorsunuz.

Deniz yaşamını akıllı telefonlarınıza getiren bir oyun olan Nautical Life, simülasyon ve rol yapma oyunu tarzıyla dikkat çekiyor. Oyunda eşsiz bir deneyim yaşıyor ve kendinize bir yat satın alarak açık denizlere yelken açıyorsunuz. Yatınızı kendinize tasarlayabiliyor ve içerisine yüzlerde eşyadan seçtiklerinizi koyabiliyorsunuz. Yatınızı oluşturduktan sonra ise türlü görevleri gerçekleştirmek üzere denizlere açılıyor ya da balık tutmak için çapa atıyorsunuz. Balıkları yakalamalı ve paranızı yükseltmelisiniz. Tüm dünyayı gezdiğiniz oyunda eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Oyunda 10'dan fazla yat, 100'den fazla mobilya ve sonsuz zorlu görev yer alıyor. Gece ve gündüz döngüsünün de yer aldığı oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Gerçekçi bir dünyada geçen oyundaki grafikler ve sesler de ilgi çekici. Kaliteli seslerin ve zorlu görevlerin yer aldığı Nautical Life oyununu sakın kaçırmayın.

Nautical Life oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.