iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Nautical Life'da eşsiz bir deneyim yaşıyor ve açık denizlerde yaşıyorsunuz. Kendi yatınıza sahip olduğunuz oyunda balık tutuyor ve para kazanıyorsunuz.

Balık tutup para kazanmaya çalıştığınız bir oyun olarak karşımız çıkan Nautical Life'da kendi yatınızı tasarlıyor ve açık denizlere ilerliyorsunuz. Tüm dünyayı gezdiğiniz oyunda denizciliğe de adım atıyorsunuz. Oyunda kendi yatınızı satın alabiliyor ve içerisini dilediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Paranızın yettiği kadar mobilya alabiliyor ve yatın içini düzenleyebiliyorsunuz. 100'den fazla mobilyaya ve 10'dan fazla farklı türde yata sahip olan oyunda amacınız hayatta kalmak ve para biriktirmek. Oyundaki ödülleri de bulmalı ve para kazanmalısınız. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Ayrıca oyunda kullanılan grafikler ve sesler de oyuncuyu kendine çekiyor. Eğlenceli sesleri ve kaliteli görselleriyle gözleriniz ve kulaklarınız da bayram ediyor. Bağımlısı olacağınız bir simülasyon olan Nautical Life'ı mutlaka denemelisiniz.

Nautical Life oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.