?     Geri Bildirim
Nautical Life
TamindirMobilOyunlarSimülasyonNautical Life - IOS Için Simülasyon Oyunu

Nautical Life

(iOS)
Nautical Life İndir Hemen İndir

107 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Nautical Life
Nautical Life
Nautical Life
Nautical Life
Nautical Life

Kendi yatınızı tasarlıyor ve para kazanmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Nautical Life'da eşsiz bir deneyim yaşıyor ve açık denizlerde yaşıyorsunuz. Kendi yatınıza sahip olduğunuz oyunda balık tutuyor ve para kazanıyorsunuz.

Balık tutup para kazanmaya çalıştığınız bir oyun olarak karşımız çıkan Nautical Life'da kendi yatınızı tasarlıyor ve açık denizlere ilerliyorsunuz. Tüm dünyayı gezdiğiniz oyunda denizciliğe de adım atıyorsunuz. Oyunda kendi yatınızı satın alabiliyor ve içerisini dilediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Paranızın yettiği kadar mobilya alabiliyor ve yatın içini düzenleyebiliyorsunuz. 100'den fazla mobilyaya ve 10'dan fazla farklı türde yata sahip olan oyunda amacınız hayatta kalmak ve para biriktirmek. Oyundaki ödülleri de bulmalı ve para kazanmalısınız. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. 

Ayrıca oyunda kullanılan grafikler ve sesler de oyuncuyu kendine çekiyor. Eğlenceli sesleri ve kaliteli görselleriyle gözleriniz ve kulaklarınız da bayram ediyor. Bağımlısı olacağınız bir simülasyon olan Nautical Life'ı mutlaka denemelisiniz. 

Nautical Life oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Nautical Life için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Nikolas Billwiller Godoy
Nautical Life QR Kodu Okutarak İndir

Simülasyon Popülerleri

  1. Hay Day
    Hay DayiPhone ve iPad için Çiftlik Kurma Oyunu
  2. Truck Simulator 2017
    Truck Simulator 2017iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Kamyon Oyunu
  3. School Driving 3D
    School Driving 3DiPhone ve iPad için Araba Sürme Oyunu
  4. Farming Simulator 16
    Farming Simulator 16iPhone ve iPad için Çiftlik Oyunu
  5. Truck Simulator PRO 2016
    Truck Simulator PRO 2016iPhone ve iPad için Tır Oyunu

Nautical Life Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster