Naxos Taz
Naxos Taz uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızın arayüzünü zevkinize göre özelleştirebilirsiniz.
Naxos Taz uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızın arayüzünü zevkinize göre özelleştirebilirsiniz.
2200 HD ikon kütüphanesi ve 20 QHD duvar kağıdı sunan Naxos Taz uygulaması, bilinen birçok launcher uygulamasıyla da uyumlu çalışarak cihazlarınızın görünümünü kişiselleştirmenize olanak sağlıyor. Analog saat widget’ı, canlı duvar kağıtları, dinamik takvimler, arama fonksiyonu ve simge önizleme gibi ihtiyaç duyabileceğiniz birçok işlevsel özellik sunan Naxos Taz ile cihazlarınızı bambaşka bir görünüme sahip olacak şekilde özelleştirebilmeniz mümkün.
Özellikler:
- 2200 HD ikon,
- 20 QHD duvar kağıdı,
- Analog saat widget,
- Muzei Canlı duvar kağıtları ile uyumlu,
- Dinamik takvimler,
- Arama fonksiyonu ve simge önizleme,
- Düzenli güncellemeler.
Desteklenen launcher uygulamaları; ADW, ADW EX, Action, Apex, Atom, Aviate, CM Theme Engine, GO, Holo, Holo ICS, KK, L, LG Home, Lucid, Mini, Next, Nova, S, Smart, Smart Pro, Solo, Sony Stock, TSF, Unicon Pro.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- mowmo
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