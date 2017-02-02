?     Geri Bildirim
Naxos Taz
TamindirMobilKişiselleştirmeNaxos Taz - Android Için İkon Değiştirme Uygulaması

Naxos Taz

Naxos Taz İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Naxos Taz
Naxos Taz
Naxos Taz
Naxos Taz

Naxos Taz uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızın arayüzünü zevkinize göre özelleştirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 32 dakika önce

Naxos Taz uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızın arayüzünü zevkinize göre özelleştirebilirsiniz.

2200 HD ikon kütüphanesi ve 20 QHD duvar kağıdı sunan Naxos Taz uygulaması, bilinen birçok launcher uygulamasıyla da uyumlu çalışarak cihazlarınızın görünümünü kişiselleştirmenize olanak sağlıyor. Analog saat widget’ı, canlı duvar kağıtları, dinamik takvimler, arama fonksiyonu ve simge önizleme gibi ihtiyaç duyabileceğiniz birçok işlevsel özellik sunan Naxos Taz ile cihazlarınızı bambaşka bir görünüme sahip olacak şekilde özelleştirebilmeniz mümkün.

Özellikler:

  • 2200 HD ikon,
  • 20 QHD duvar kağıdı,
  • Analog saat widget,
  • Muzei Canlı duvar kağıtları ile uyumlu,
  • Dinamik takvimler,
  • Arama fonksiyonu ve simge önizleme,
  • Düzenli güncellemeler.

Desteklenen launcher uygulamaları; ADW, ADW EX, Action, Apex, Atom, Aviate, CM Theme Engine, GO, Holo, Holo ICS, KK, L, LG Home, Lucid, Mini, Next, Nova, S, Smart, Smart Pro, Solo, Sony Stock, TSF, Unicon Pro.

Naxos Taz için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
mowmo
Naxos Taz QR Kodu Okutarak İndir

Kişiselleştirme Popülerleri

  1. Mobogenie
    MobogenieAndroid için Kişiselleştirme Uygulaması
  2. 1Mobile Market
    1Mobile MarketAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi
  3. Clean Master
    Clean MasterAndroid Bellek Temizleme
  4. Emoji Keyboard
    Emoji KeyboardAndroid İçin Emoji Uygulaması
  5. Zedge
    ZedgeAndroid İçin Ücretsiz Duvar Kağıdı ve Zil Sesi Uygulaması