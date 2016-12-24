Ne Zaman Başlıyor? uygulamasıyla televizyonda sevdiğiniz dizi, program, belgesel veya spor yayınlarının saatini Android cihazlarınız üzerinden takip edebiliyorsunuz.

Televizyonda severek izlediğiniz diziler, programlar, belgesel ya da spor karşılaşmalarını kaçırmak istemiyorsanız sizi Ne Zaman Başlıyor? uygulamasıyla tanıştıralım. Uygulama üzerinde 50’nin üzerinde yerel ve ulusal kanal ve 100’ün üzerinde spor karşılaşmasını hatırlatma listenize ekleyebiliyorsunuz. Kanalların yayın akışını görebileceğiniz ve eğer izlemek istiyorsanız size önceden haber verilmesi için hatırlatma ayarlayabileceğiniz uygulama özellikle dizileri ve programları takip eden kullanıcıları mutlu edecektir diye düşünüyorum.

En popüler dizi ve programlar, yayın akışları, spor özel gibi kategoriler sunan uygulamada arama özelliği sayesinde direkt olarak dizi, belgesel ya da program araması yapabilirsiniz.