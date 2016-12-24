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Ne Zaman Başlıyor?
TamindirMobilYaşamNe Zaman Başlıyor? - Android Için Dizi Hatırlatma Uygulaması

Ne Zaman Başlıyor?

Ne Zaman Başlıyor? İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Ne Zaman Başlıyor?
Ne Zaman Başlıyor?
Ne Zaman Başlıyor?
Ne Zaman Başlıyor?
Ne Zaman Başlıyor?

TV'de sevdiğiniz programları kaçırmamak için hatırlatma listenize ekleyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 3 saat önce

Ne Zaman Başlıyor? uygulamasıyla televizyonda sevdiğiniz dizi, program, belgesel veya spor yayınlarının saatini Android cihazlarınız üzerinden takip edebiliyorsunuz.

Televizyonda severek izlediğiniz diziler, programlar, belgesel ya da spor karşılaşmalarını kaçırmak istemiyorsanız sizi Ne Zaman Başlıyor? uygulamasıyla tanıştıralım. Uygulama üzerinde 50’nin üzerinde yerel ve ulusal kanal ve 100’ün üzerinde spor karşılaşmasını hatırlatma listenize ekleyebiliyorsunuz. Kanalların yayın akışını görebileceğiniz ve eğer izlemek istiyorsanız size önceden haber verilmesi için hatırlatma ayarlayabileceğiniz uygulama özellikle dizileri ve programları takip eden kullanıcıları mutlu edecektir diye düşünüyorum.

En popüler dizi ve programlar, yayın akışları, spor özel gibi kategoriler sunan uygulamada arama özelliği sayesinde direkt olarak dizi, belgesel ya da program araması yapabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Pill Digital
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