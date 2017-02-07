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Nefes Monitörü ile Hasta Olup Olmadığınızı Üfleyerek Öğrenin

prof. Gouma

Tam da grip sezonu gelirken, bu konuyla ilgili geliştirilen bir teknoloji haberiyle sizlerleyiz. Arlington Texas Üniversitesi'nden (UTA) bir bilim insanı, bulaşıcı hastalığı belirleyebilen nefes monitörü icat etti. Profesör Perena Gouma’nın icadı, alkolmetre mantığıyla aynı çalışıyor.

Nefes üflenildiğinde, cihazdaki sensörler kişinin enfeksiyon taşıyıp taşımadığını algılayabiliyor. Bu küçük alet, bir gün doktora gitme zorunluluğu olmaksızın hastalıkları teşhis etmeyi sağlayabilir. UTA Araştırma Enstitüsü, Öngörülü Performans Ölçümü Enstitüsü'nden sorumlu bilim insanı Gouma, buluşu hakkında “Bence bu gibi teknolojiler, kişiselleştirilmiş teşhis yöntemlerinde devrim yaratacak" diyor.

grip detektörü

Ayrıca cihaz sayesinde, Ebola virüsü gibi diğer hastalıklar da basit bir sensör değişimi ile teşhis edilebilecek. Kullanıcılar, farklı spesifik gazları tanımlamak için kullanılan bir dizi eklentiyi uygun fiyatlara satın alabilecek. Gouma ve ekibi, hali hazırda kullanılan pahalı ve son derece teknik laboratuvar ekipmanları yerine; hızlı ve doğru şekilde hastalığı algılayabilen bu taşınabilir cihazları kullanıma geçirmek için çalışıyor.

UTA Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başkanı Stathis Meletis, “Dr. Gouma'nın buluşu, laboratuvarı aşan etkilere sahip "dedi. Bu nanoteknolojinin günlük hayatımızda yaratacağı etkinin altını çizen Meletis, buluşun güvenlik alanında da kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

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Yazar: - 07.02.2017

Nefes Monitörü ile Hasta Olup Olmadığınızı Üfleyerek Öğrenin İçin Yorum Yaz

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