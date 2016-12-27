Neko Zusaru
Kedilere en sevdikleri hareketleri yaptırın.
Neko Zusaru, görsel çizgileriyle ön yargı oluştursa da oynanış tarafında eğlenceli yüzünü gösteren vakit geçirmek için birebir bir mobil oyun. Android işletim sistemli tüm telefonlarda rahatlıkla çalışan oyun bizleri sevimli kedilerle baş başa bırakıyor. Evin farklı odalarında onlara en sevdikleri hareketlerden birini yaptırıyoruz.
Oyunda puan toplamak için kedileri kart kutunun içine atmamız gerekiyor. Kuyruklarından çekme hareketiyle fırlatıp kutunun içine girmelerini sağlıyoruz. Bunu neden yaptığımızı sorgulamadan tüm kedileri kutu içine almayı başardığımızda oyunu bitirmiş oluyoruz. Tabii ki her bölümde evin farklı bir odasındayız ve ilerledikçe daha büyük, daha fazla eşya barındıran odalarla karşılaşıyoruz.
Farklı yeteneklere sahip 30’dan fazla kedinin bulunduğu beceri odaklı oyunda bölümleri tamamlamak çok basit görünüyor. Çünkü tek yaptığımız kutuyu hedef almak ancak eşyalar buna izin vermiyor. Çoğu zaman eşyalara çarpıp kutuya giriyoruz. Bir kedi neden kutu içine girmeli? sorusunu atlarsanız çok zevkli bir oyun.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- TYO Inc.
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