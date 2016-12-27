Neko Zusaru, iPhone ve iPad’inizde kedili oyunlara da yer veriyorsanız başından zor kalkacağınız eğlence dozu yüksek bir yapım. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyun elle çizilmiş görüntüsü verilen grafikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Boş vakitlerde açıp oynanabilecek ideal oyunlar arasında gördüğüm Neko Zusaru’da bölümleri geçmek için ilginç bir harekette bulunuyoruz. Kedileri kuyruklarından çekerek kutuların içerisine girmelerini sağlıyoruz. Eşyalarla dolu odanın farklı köşelerine konumlandırılan kutulara ortalıkta gezinen kedileri iliştirmek çok kolay olmuyor. Kediler kaçma eğiliminde bulunmuyorlar ancak odalar fazlasıyla karışık olduğundan çoğu zaman tek hamlede kediyi kutuya sokmak mümkün olmuyor.

38 farklı türde kedi gördüğümüz oyunda ilerledikçe daha büyük ve daha fazla eşyanın yer aldığı odalarla karşılaşıyoruz. Bu noktada kedi seçimi önem kazanıyor çünkü her kedinin farklı bir yeteneği var.