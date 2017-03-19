Net Disabler, internet bağlantınızı dilediğiniz gibi yönetebileceğiniz bir program olarak karşımıza çıkyor. Basit kullanımı ve güçlü yapısıyla internet erişiminiz her an elinizin altında oluyor.

Bu ufak program ile bilgisayarına bağlı aygıtları devre dışı bırakabilir, DNS'yi engelleyebilir ve Windows Güvenlik Duvarı'nı anında kapatabilirsiniz. İnterneti kapatmanın hızlı ve kolay yolunu sunan Net Disabler ile şifre koruması da uygulayabiliyorsunuz. Böylece internet tamamen sizin kontrolünüzde oluyor ve istemediğiniz kişiler internetinize ulaşamıyor. Çocukları internetten uzak tutmak için basit ve etkili bir yöntem olan Net Disabler'ı mutlaka denemelisiniz.

Basit bir kullanıma sahip olan Net Disabler, aynı zamanda kendinizi hacker gibi de hissettirebiliyor. CMD parametrelerini de destekleyen Net Disabler, komut girerek de interneti kapatmanızı sağlıyor. Harika bir ortam sunan Net Disabler ile kendinizi güvende hissediyor ve hızlı bir şekilde internetinizi tamamen devreden çıkarabiliyorsunuz. Net Disabler'ı dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.

Net Disabler programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.