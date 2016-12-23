Netflix VR
Netflix VR ile dizileri ve filmleri sanal gerçeklik dünyası farkıyla seyredebilirsiniz.
En çok beğenilen film ve dizileri izleyebilmenize olanak sağlayan Netflix’in yeni Android uygulaması Netflix VR ile sanal gerçeklik dünyasına adım atabilirsiniz.
Aylık ücret karşılığında binlerce dizi ve filmi seyredebilme imkanı sunan Netflix, ülkemizde hizmet vermeye başlamasıyla oldukça popüler olmuştu. Cihazlarınız arasında senkronize bir şekilde çalışan servisin yeni uygulaması Netflix VR ile film ve dizileri sanal gerçeklik ile birlikte seyredebilmeniz mümkün.
Ev ortamında film ve dizi izleme keyfinizi katlamaya yönelik geliştirilen Netflix VR uygulamasını Samsung Gear VR ve Google Daydream View gibi sanal gerçeklik gözlükleriyle kullanabiliyorsunuz. Ne yazık ki Cardboard türündeki sanal gerçeklik gözlükleriyle uygulamayı kullanamıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Netflix, Inc.
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