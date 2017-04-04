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Netflix, Windows 10'a Çevrimdışı Film İzleme Özelliğini Getirdi

Netflix, Windows 10'da Çevrimdışı Film İzleme Özelliğini Getiriyor

Geçtiğimiz yıl Netflix mobil cihazlarda çevrimdışı film izleme özelliğini getirmişti. Yeni yapılan bir duyuruyla dev eğlence kanalı Netflix,  bu özelliği Windows 10 kullanan PC cihazlara da getiriyor.

Netflix üzerinde seçtiğiniz dizi ve filmleri PC'lere indirerek daha sonra çevrimdışı olduğunuz zamanlarda seyredebilme özelliği, Windows 10 işletim sistemi için yeni bir eklentiyle sunulacak. Ancak bu özellik Netflix kütüphanesinde bulunulan tüm filmler ve diziler için geçerli değil. Kullanıcıların çevrimdışı seyretmek için indirebilecekleri liste oldukça farklı.

Uzun bir süredir Netflix kullanıcıları tarafından talep edilen bir özellik olan "çevrimdışı servis" özelliği, her ne kadar kısıtlı sayıda bir film ve dizi arşivini kapsıyor olsa da Netflix, hizmete bir yerden başlamak gerektiğini söylüyor.

Windows 10 üzerinde servis edilecek olan bu özellik, tıpkı geçen sene mobil cihazlara verilen hizmet mantığı ile işleyecek. Hizmet şimdilik sadece Windows 10 bilgisayarları kapsıyor. Önümüzdeki haftalarda servisin Xbox ve Windows 10 Mobile cihazlara da geleceği konuşuluyor. Bugün yayınlanan Windows 10 Netflix uygulamasını hemen Windows 10 Uygulama Mağazasından edinebilirsiniz.

İndir31 MB
Netflix
Netflix Windows 10 için Popüler Film ve Dizi İzleme Uygulaması

İndir74 MB
Netflix iOS
Netflix iOS iPhone ve iPad İçin Popüler Film, Dizi İzleme Uygulaması

İndir
Netflix Android
Netflix Android Android için Film ve Dizi İzleme Uygulaması

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Yazar: - 04.04.2017

Netflix, Windows 10'a Çevrimdışı Film İzleme Özelliğini Getirdi İçin Yorum Yaz

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