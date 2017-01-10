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Netflix’de Oyun Devri Başladı, Pablo Escobar’a Karşı Şansınızı Deneyin

Netflix’de Oyun Devri

Netflix’in 2016’da yayınladığı 2 popüler TV dizisi artık kanalın içinde oyun olarak oynanabiliyor. Narcos ve Stranger Things isimli iki orijinal Netflix dizisi, son derece eğlenceli ve çok da fazla abartılı olmayan grafikleriyle eğlenceli bir tecrübe sunuyorlar.

Dizleri izlediyseniz konuları ile aşinaysanız oyunlar keyifle oynanabiliyor. Narcos dizisinde ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar ve onu yakalamaya çalışan FBI memurlarının heyecanlı hikayesini oynayabiliyorsunuz. Stranger Things dizisinin oyununda da dizinin kahramanı 11 ve arkadaşlarının esrarengiz kasabalarının etrafındaki ürkünç olayları oynuyoruz. Bu iki popüler dizinin yanı sıra kadınlar hapishanesinde geçen Orange is the New Black dizisi de oyun olmuş durumda. Çok yakında Netflix’in çok sevilen orijinal dizisi Daredevil’de bu kervana katılacak.

Netflix’de Oyun Devri

Netflix’in ilk orijinal oyunları 8bitlik altyapıya sahip grafikleriyle daha özgün olmuşlar. Netflix üyelerinin kanalın arayüzünü kullanarak ulaşabildiği oyunlar şimdiden ilgi çekmeye başladılar. 

Netflix’de Oyun Devri

İndir2 MB
Netflix Windows-phone
Netflix Windows-phone Windows Phone için Sınırsız Film ve Dizi İzleme Uygulaması

İndir74 MB
Netflix iOS
Netflix iOS iPhone ve iPad İçin Popüler Film, Dizi İzleme Uygulaması

İndir
Netflix Android
Netflix Android Android için Film ve Dizi İzleme Uygulaması

İndir31 MB
Netflix
Netflix Windows 10 için Popüler Film ve Dizi İzleme Uygulaması

İndir
Netflix VR Android
Netflix VR Android Android için Netflix VR Uygulaması

Netflix Dizilerini İndirmek Artık Mümkün!

Netflix, Gelirini Hiç Olmadığı Kadar Artırarak Rekor Kırdı!

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Yazar: - 10.01.2017

Netflix’de Oyun Devri Başladı, Pablo Escobar’a Karşı Şansınızı Deneyin İçin Yorum Yaz

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