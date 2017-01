Netflix’de Oyun Devri Başladı, Pablo Escobar’a Karşı Şansınızı Deneyin

Netflix’in 2016’da yayınladığı 2 popüler TV dizisi artık kanalın içinde oyun olarak oynanabiliyor. Narcos ve Stranger Things isimli iki orijinal Netflix dizisi, son derece eğlenceli ve çok da fazla abartılı olmayan grafikleriyle eğlenceli bir tecrübe sunuyorlar.

Dizleri izlediyseniz konuları ile aşinaysanız oyunlar keyifle oynanabiliyor. Narcos dizisinde ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar ve onu yakalamaya çalışan FBI memurlarının heyecanlı hikayesini oynayabiliyorsunuz. Stranger Things dizisinin oyununda da dizinin kahramanı 11 ve arkadaşlarının esrarengiz kasabalarının etrafındaki ürkünç olayları oynuyoruz. Bu iki popüler dizinin yanı sıra kadınlar hapishanesinde geçen Orange is the New Black dizisi de oyun olmuş durumda. Çok yakında Netflix’in çok sevilen orijinal dizisi Daredevil’de bu kervana katılacak.

Netflix’in ilk orijinal oyunları 8bitlik altyapıya sahip grafikleriyle daha özgün olmuşlar. Netflix üyelerinin kanalın arayüzünü kullanarak ulaşabildiği oyunlar şimdiden ilgi çekmeye başladılar.

İndir 2 MB Netflix Windows-phone Windows Phone için Sınırsız Film ve Dizi İzleme Uygulaması

İndir 74 MB Netflix iOS iPhone ve iPad İçin Popüler Film, Dizi İzleme Uygulaması

İndir Netflix Android Android için Film ve Dizi İzleme Uygulaması

İndir 31 MB Netflix Windows 10 için Popüler Film ve Dizi İzleme Uygulaması

Netflix Dizilerini İndirmek Artık Mümkün!

Netflix, Gelirini Hiç Olmadığı Kadar Artırarak Rekor Kırdı!