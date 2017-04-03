Netflix'in Yeni Çevirmen Kadrosunda Şansınızı Denemek İster misiniz?

Dünyanın en popüler medya platformlarında birisi olan Netflix, tüm dünyaya açılma politikasıyla birlikte toplamda 160 ülkede hizmet vermeye başlamıştı. Bu kararından sonra içerik dilini de geliştirmek isteyen Netflix, çevirmen kadrosunu yenilemeyi ve daha kaliteli içerikler üretmeyi hedefliyor.

Bildiğiniz üzere altyazıya sahip filmler genellikle sıkıntılı olabiliyor. Çevirmenin bazı yerlerde espri yapması, konuşulanı farklı çevirmesi ve olayı tamamen anlaması gibi sorunlara siz de mutlaka denk gelmişsiniz. Netflix platformu da altyazılara önem veren bir kuruluş. Bu yüzden içeriklerinde az önce saydığımız hataların yaşanmasını asla istemiyor. Netflix bu hatalara düşmemek için yeni çevirmen kadrosunu oluşturuyor.

Yeni çevirmenler zorlu bir testten geçecek!

Netflix yeni çevirmen kadrosunu oluşturuyor. Oluşturacağı bu kadroda yer alacak kişileri ise test sayesinde seçecek. Hermes ismini verdiği bir test ile çevirmen olmak için başvuru yapan adayları sınayacak olan Netflix, bu testin sonucuna göre çevirmen kadrosunu kuracak. Netflix'te zaten az sayıda olan altyazı hataları bu sayede tamamen azaltılacak. Ayrıca yeni çevirmenler ile birilikte Netflix'in dil seçeneklerinin arttırılacağı söyleniyor.

Eğer sizde Netflix'in Hermes testini çözmek istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayarak çevirmenlik testine gidebilirsiniz.

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