NetGuard uygulaması, Android işletim sistemli cihazlarınızda mobil veri paketinizden tasarruf etmenizde kolaylık sağlıyor.

Akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz birçok uygulama arka planda çalışmasıyla ve reklamlar göstermesiyle internet paketimizin büyük bir kısmını harcayabiliyor. Android Ayarları’nda bunu sınırlayabiliyoruz fakat, çok büyük bir farklılık yarattığını söyleyemeyiz. NetGuard uygulaması, buna daha etkili bir çözüm getiren bir güvenlik duvarı uygulaması. Uygulamaların her biri için Wi-Fi veya mobil internet izni verebilme ya da engelleme imkanı sunan uygulamada, internet erişimini her zaman ya da sadece kullandığınız zamanlarda olacak şekilde izin verebilmeniz de mümkün.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulamayı başlattığınızda, cihazınızdaki uygulamaların listesini görebiliyorsunuz. Mobil veya Wi-Fi erişimine izin vermek için hemen yan tarafta bulunan simgelerden aktif ve pasif duruma kolayca getirebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri: