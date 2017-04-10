Neurotransmitter: Yeni Kabusunuz Olabilir

Hollandalı sanatçı Daniel de Bruin tarafından geliştirilen Neurotransmitter 300, sizin korkunuzu ölçerek hızını ona göre ayarlıyor ve size inanmak istemeyeceğiniz bir deneyim sunuyor.

Roller Coaster ya da lunaparklarda bindiğiniz diğer tüm aletleri bir kenara koyun, Neurotransmitter 300 hepsini fersah fersah geçecek ve bizlere yeni bir korku tanımı yaptırabilecek bir alet. Hollandalı sanatçı Daniel de Bruin tarafından geliştirilen bu ev yapımı makina, vücudunuza bağlanıyor ve her tur sonrasında sizin korku seviyenizi ölçerek, bir sonraki turu buna göre belirlemeye çalışıyor.

Sizin kalp atışınız, vücut sıcaklığınız ve kas tansiyonunuza göre hareket eden bu 7 metrelik cihaz, tüm bu ölçümleri baz alarak yavaşlama veya hızlanma kararı alıyor. Böylece korkuyu her an sizi öldürmeyecek derecenin en üstünde yaşayabiliyorsunuz.

Daniel de Bruin, herhalde kimseyi ikna edemediğinden makinesini sürekli kendisi deniyor. Oturağa oturduktan sonra koluna, kulağına ve boynuna sensörler takan Bruin, güvenlik için üç farklı kemer önlemini de alıyor. Tüm sürüş boyunca gerekli durumlarda kullanılmak üzere ayağının hemen altında bir de fren sistemi bulunduran sanatçının kalbi, bir sürüş sırasında 130bpm hıza kadar atıyor ve kas tansiyonu en üst seviyeye kadar zorlanıyor. Korkunun ve riskin en yüksek noktaya geldiği bu aleti daha yakından görmek için hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Uzaydaki Tüm Çöpleri Toplama Yarışı Başladı

Bilim İnsanları Ispanağı Bakın Neye Dönüştürdü