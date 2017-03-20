Newton Mail, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir mail uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü özelliklere sahip olan Newton Mail, tüm mail hesaplarıyla uyumlu olarak çalışabiliyor.

Güçlü özelliklere sahip bir mail uygulaması olarak karşımıza çıkan Newton Mail, sahip olduğu hizmetlerle işlerinizi kolaylaştırıyor. Birden fazla mail hesaplarını tek merkezden yönetebilme imkanı sunan uygulama aynı zamanda şifre koruması sayesinde de maillerinizi güvende tutuyor. Bulut desteğine de sahip olan uygulama bildirim sistemiyle de sürekli olarak kullanıcılarını haberdar ediyor. Senkronize çalışan uygulama ile ana hesabınızda olup bitenlerin aynısını görebiliyor ve boş yere zaman kaybetmiyorsunuz. Gmail, Exchange Yahoo Mail, Hotmail / Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365 ve tüm IMAP hesapları ile çalışan Newton Mail, uygulamalar arasında geçiş yapmadan takvim yönetimi yapmanızı da sağlıyor.

Yoğun insanların mutlaka denemesi gereken bir alternatif mail uygulaması olan Newton Mail, gelen mailler hakkındaki tüm detayları da bilmenizi sağlıyor. Uygulama sadece 14 gün ücretsiz ancak 14 günden sonra bazı özellikler kısıtlanmış olarak kullanılabiliyor. Eğer uygulamanın tam sürümünü kullanmak istiyorsanız aylık 4 dolar ya da yıllık 49 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.