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Newton Mail
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Newton Mail

(iOS)
Newton Mail İndir Hemen İndir

102 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Newton Mail
Newton Mail
Newton Mail
Newton Mail
Newton Mail

Maillerinizi tek merkezden kontrol edebilir ve işlevsel özelliklere sahip olabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Newton Mail, iOS  işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir mail uygulamasıdır. Farklı mail hesaplarına sağladığı destek ile ön plana çıkan Newton Mail, tüm işlerinizi kolaylaştırıyor.

Birden fazla mail hesabını tek merkezden kontrol etme imkanı sağlayan Newton Mail, mobil cihazlarınızda tercih edebileceğiniz alternatif bir mail uygulamasıdır. Şifre koruması, bildirim sistemi ve daha pek çok güçlü özelliğe sahip olan Newton Mail, bulut desteğiyle de dosyalarınıza erişmenizi sağlıyor. Farklı uygulamalarla da uyumlu olarak çalışan Newton Mail, uygulamalar arasında geçiş yapmadan işlerinizi halletmenizi sağlıyor. Gmail, Exchange Yahoo Mail, Hotmail / Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365 ve tüm IMAP hesaplarına destek veren Newton Mail, olıup bitenden haberdar olmanızı sağlıyor. 

Senkronizasyon özelliğine de sahip olan uygulama ana mail hesabınızda olup biten herşeyi görmenizi sağlıyor ve böylece gereksiz zaman kaybı yaşamıyorsunuz. Öte yandan Newton Mail'i kullanabilmek için belirli bir süre sonra para ödemeniz gerekiyor. İlk 14 gün ücretsiz olan Newton Mail, daha sonra aylık 4 dolar ya da yıllık 49 dolar para ödemenizi istiyor. Oldukça basit arayüzü ve kullanışlı menüleriyle dikkatimizi çeken Newton Mail'i mutlaka denemelisiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve sonrası
Üretici:
CloudMagic, Inc.
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