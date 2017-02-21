NFC Alarm Ultra
NFC Alarm Ultra ile artık sabahları uyanamama sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz.
Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz NFC Alarm Ultra ile yeni nesil bir çalar saate sahip olabilirsiniz.
NFC etiketi kullanarak alarm oluşturabilmenizi sağlayan NFC Alarm Ultra ile sabahları uyanamama sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve reklam içermeyen uygulama, benzer uygulamaların aksine oldukça işe yarar bir çözüm sunuyor diyebilirim.
Uygulamanın kullanımı ve kurulumu bir hayli basit. Yapmanız gereken; NFC etiketini uygulamaya tanıttıktan sonra alarmlarınızı uyanmanız gereken saatlere kurmak. Bu adımdan sonra NFC etiketinizi yatağınızdan kolayca ulaşamayacağınız bir noktaya koymanız gerekiyor. Zira, alarmı sadece telefonunuzu NFC etiketine okutarak durdurabiliyorsunuz. Oldukça işe yarar bir çözüm gibi görünen bu sistemi kullanabilmek için cihazınızın NFC özelliğinin var olduğundan emin olmanız gerekiyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Tingworks
Yardımcı Araçlar Popülerleri
- Google PlayAndroid İçin Google Play Mağaza Uygulaması
- AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
- PsiphonAndroid için VPN Uygulaması
- Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması
- TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı