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NFC Alarm Ultra
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NFC Alarm Ultra

NFC Alarm Ultra İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
NFC Alarm Ultra
NFC Alarm Ultra
NFC Alarm Ultra
NFC Alarm Ultra
NFC Alarm Ultra

NFC Alarm Ultra ile artık sabahları uyanamama sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz NFC Alarm Ultra ile yeni nesil bir çalar saate sahip olabilirsiniz.

NFC etiketi kullanarak alarm oluşturabilmenizi sağlayan NFC Alarm Ultra ile sabahları uyanamama sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve reklam içermeyen uygulama, benzer uygulamaların aksine oldukça işe yarar bir çözüm sunuyor diyebilirim.

Uygulamanın kullanımı ve kurulumu bir hayli basit. Yapmanız gereken; NFC etiketini uygulamaya tanıttıktan sonra alarmlarınızı uyanmanız gereken saatlere kurmak. Bu adımdan sonra NFC etiketinizi yatağınızdan kolayca ulaşamayacağınız bir noktaya koymanız gerekiyor. Zira, alarmı sadece telefonunuzu NFC etiketine okutarak durdurabiliyorsunuz. Oldukça işe yarar bir çözüm gibi görünen bu sistemi kullanabilmek için cihazınızın NFC özelliğinin var olduğundan emin olmanız gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Tingworks
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