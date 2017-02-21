Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz NFC Alarm Ultra ile yeni nesil bir çalar saate sahip olabilirsiniz.

NFC etiketi kullanarak alarm oluşturabilmenizi sağlayan NFC Alarm Ultra ile sabahları uyanamama sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve reklam içermeyen uygulama, benzer uygulamaların aksine oldukça işe yarar bir çözüm sunuyor diyebilirim.

Uygulamanın kullanımı ve kurulumu bir hayli basit. Yapmanız gereken; NFC etiketini uygulamaya tanıttıktan sonra alarmlarınızı uyanmanız gereken saatlere kurmak. Bu adımdan sonra NFC etiketinizi yatağınızdan kolayca ulaşamayacağınız bir noktaya koymanız gerekiyor. Zira, alarmı sadece telefonunuzu NFC etiketine okutarak durdurabiliyorsunuz. Oldukça işe yarar bir çözüm gibi görünen bu sistemi kullanabilmek için cihazınızın NFC özelliğinin var olduğundan emin olmanız gerekiyor.