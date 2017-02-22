Nice Slice(Android)
Bıçağı ustalıkla kullandığınızı gösterin.
Nice Slice, yemek hazırlarken bıçağı ne derece ustalıkla kullandığımızı gösterdiğimiz zorlu bir refleks oyunu. Ekmek, kek, meyve ve daha nice yiyeceği son derece keskin bıçağımızla profesyonel şekilde nasıl dilimlediğimizi gösteriyoruz. Şov amaçlı girdiğimiz mutfak dışında akla hayale gelmeyen yerlerde de bulunuyoruz.
Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda adından da tahmin edeceğiniz üzere hazırlanan dilimlerin kusursuz olması gerekiyor. Önümüze gelen yiyecekleri kolaylıkla dilimlememizi engellemek için kesim yeri koyulmamış. Rastgele bıçağı savuruyoruz. Lakin keserken son derece hızlı olmamız gerekiyor. Aksi halde yiyecek tezgahtan kayıp gidiyor ve süremiz bitiyor. Süre demişken, oyunda dilimleme işlemini ne kadar seri yaparsak o kadar fazla ek süre kazanıyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Kool2Play sp z o.o.
Beceri Popülerleri
- Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
- Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
- BBTANAndroid için Beceri Oyunu
- Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
- ROBLOXAndroid Telefonlar ve Tabletler İçin Beceri Oyunu
Nice Slice Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı