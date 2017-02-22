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Nice Slice
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Nice Slice

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Nice Slice
Nice Slice
Nice Slice
Nice Slice
Nice Slice

Bıçağı ustalıkla kullandığınızı gösterin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Nice Slice, yemek hazırlarken bıçağı ne derece ustalıkla kullandığımızı gösterdiğimiz zorlu bir refleks oyunu. Ekmek, kek, meyve ve daha nice yiyeceği son derece keskin bıçağımızla profesyonel şekilde nasıl dilimlediğimizi gösteriyoruz. Şov amaçlı girdiğimiz mutfak dışında akla hayale gelmeyen yerlerde de bulunuyoruz.

Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda adından da tahmin edeceğiniz üzere hazırlanan dilimlerin kusursuz olması gerekiyor. Önümüze gelen yiyecekleri kolaylıkla dilimlememizi engellemek için kesim yeri koyulmamış. Rastgele bıçağı savuruyoruz. Lakin keserken son derece hızlı olmamız gerekiyor. Aksi halde yiyecek tezgahtan kayıp gidiyor ve süremiz bitiyor. Süre demişken, oyunda dilimleme işlemini ne kadar seri yaparsak o kadar fazla ek süre kazanıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Kool2Play sp z o.o.
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