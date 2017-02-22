Nice Slice, mutfakta şov yapmamızı isteyen refleks oyunlarından biri. En ufak hatada parmağı götürebilecek keskinlikte bıçakla yiyecekleri kusursuzca dilimlememiz gerekiyor. Çok yavaş olursak malzeme tezgahtan kayıp düşüyor. Fazla hızlı ancak dikkatsizce davrandığımızda da bıçağı boşa sallayarak süreden kaybediyoruz.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle hem iPhone hem de iPad’de rahat, keyifli, sıkıcı olmayan oynanış sunan Nice Slice’da yiyecekleri süre bitmeden dilimlemeye çalışıyoruz. Dilimleme işlemi çok basit ancak bir taraftan süre işlediğinden kesme işleminde yavaş kalırsak diğer deyişle bıçağımızı bir şef gibi kullanamazsak süre barı hızlıca eriyor ve sil baştan başlıyoruz.