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Nice Slice
TamindirMobilOyunlarBeceriNice Slice - IPhone Ve IPad İçin Bıçakla Dilimleme Oyunu

Nice Slice

(iOS)
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108 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Nice Slice
Nice Slice
Nice Slice
Nice Slice
Nice Slice

Mutfakta tüm hünerlerinizi gösterin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Nice Slice, mutfakta şov yapmamızı isteyen refleks oyunlarından biri. En ufak hatada parmağı götürebilecek keskinlikte bıçakla yiyecekleri kusursuzca dilimlememiz gerekiyor. Çok yavaş olursak malzeme tezgahtan kayıp düşüyor. Fazla hızlı ancak dikkatsizce davrandığımızda da bıçağı boşa sallayarak süreden kaybediyoruz.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle hem iPhone hem de iPad’de rahat, keyifli, sıkıcı olmayan oynanış sunan Nice Slice’da yiyecekleri süre bitmeden dilimlemeye çalışıyoruz. Dilimleme işlemi çok basit ancak bir taraftan süre işlediğinden kesme işleminde yavaş kalırsak diğer deyişle bıçağımızı bir şef gibi kullanamazsak süre barı hızlıca eriyor ve sil baştan başlıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Kool2Play
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