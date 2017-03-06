NieR: Automata'nın Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu
Platinium Games firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Square Enix'in üstlendiği aksiyon oyunu NieR: Automata'nın çıkış tarihi ve PC platformu için sistem gereksinimleri açıklandı.
Aksiyon RPG türündeki bu oyun 17 Mart tarihinde PC platformu, 10 Mart tarihinde ise PlayStation 4 platformu için çıkış yapacak. Oyunun sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibi:
Minimum Özellikler
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit (32-bit desteklenmiyor)
- İşlemci: Intel Core i3 2100 veya daha yüksek, AMD A8-6500 veya daha yüksek
- Bellek: 4GB veya daha fazla
- Hard-Disk / SSD: 50GB veya daha yüksek
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 VRAM 2GB veya daha yüksek / AMD Radeon R9 270X VRAM 2GB veya daha yüksek
- Ses Kartı: DirectX 11 veya daha yüksek
- Ekran Çözünürlüğü: 1280×720
- DirectX: DirectX 11
Önerilen Özellikler
- İşletim Sİstemi: Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit (32-bit desteklenmiyor)
- İşlemci: Intel Core i5 4670 veya daha yüksek, AMD A10-7850K veya daha yüksek
- Bellek: 8GB veya daha yüksek
- Hard-Disk / SSD: 50GB veya daha yüksek
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 980 VRAM 4GB veya daha yüksek / AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB veya daha yüksek
- Ses Kartı: DirectX 11 veya daha yüksek
- Ekran Çözünürlüğü: 1920×1080
- DirectX: DirectX 11
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