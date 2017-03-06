NieR: Automata'nın Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Platinium Games firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Square Enix'in üstlendiği aksiyon oyunu NieR: Automata'nın çıkış tarihi ve PC platformu için sistem gereksinimleri açıklandı.

Aksiyon RPG türündeki bu oyun 17 Mart tarihinde PC platformu, 10 Mart tarihinde ise PlayStation 4 platformu için çıkış yapacak. Oyunun sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibi:

Minimum Özellikler

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit (32-bit desteklenmiyor)

İşlemci: Intel Core i3 2100 veya daha yüksek, AMD A8-6500 veya daha yüksek

Bellek: 4GB veya daha fazla

4GB veya daha fazla Hard-Disk / SSD: 50GB veya daha yüksek

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 VRAM 2GB veya daha yüksek / AMD Radeon R9 270X VRAM 2GB veya daha yüksek

NVIDIA GeForce GTX 770 VRAM 2GB veya daha yüksek / AMD Radeon R9 270X VRAM 2GB veya daha yüksek Ses Kartı: DirectX 11 veya daha yüksek

Ekran Çözünürlüğü: 1280×720

DirectX: DirectX 11

Önerilen Özellikler

İşletim Sİstemi: Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit (32-bit desteklenmiyor)

İşlemci: Intel Core i5 4670 veya daha yüksek, AMD A10-7850K veya daha yüksek

Bellek: 8GB veya daha yüksek

8GB veya daha yüksek Hard-Disk / SSD: 50GB veya daha yüksek

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 980 VRAM 4GB veya daha yüksek / AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB veya daha yüksek

: NVIDIA GeForce GTX 980 VRAM 4GB veya daha yüksek / AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB veya daha yüksek Ses Kartı: DirectX 11 veya daha yüksek

Ekran Çözünürlüğü: 1920×1080

DirectX: DirectX 11

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