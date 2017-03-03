Nijeryalı Yazılım Mühendisin, ABD Gümrüğünde Mesleki Bilgisi Test Edildi

Trump yönetiminin göçmenler hakkında takındığı "ayrımcı" yaklaşım ABD gümrük ve pasaport kontrol noktalarında sıkıntılı anlar yaratıyor. ABD'ye giriş yapmaya çalışan 28 yaşındaki Nijeryalı yazılım mühendisi New York JFK havaalanında görevliler tarafından mesleki teste tabii tutuldu.

Yazılım mühendisi Celestine Omin, mesleği hakkında sorulan sorulara Wikipedia kalitesinde cevap vermezse sınır dışı edilebileceğinin kendisine birkaç kez hatırlatıldığını da söyledi.

Aşağıda mağdur yazılım mühendisinin attığı twitleri görebilirsiniz.

Celestine Omin, JFK hava alanında göçmen bürosu görevlileri tarafından yazılı bir sınava tabi tutulmuş. Yaklaşık 24 saattir seyahat eden genç yazılımcı, aslında ABD'de işlev gören bir startup yazılım şirketi olan Andela'da işe kabul edilmiş. Bunun yanı sıra ABD'de Afrika kökenli yetenekleri işe alan IBM, Microsoft ve Facebook gibi bir çok hatırı sayılır kuruluş da var. Öte yandan Andela startup yazılım şirketi Facebook CEO Zuckerberg'in de ilgilendiği bir oluşum.

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