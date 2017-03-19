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Ninja Arashi
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Ninja Arashi

Ninja Arashi İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ninja Arashi
Ninja Arashi
Ninja Arashi
Ninja Arashi
Ninja Arashi

Ninjanın kaçırılan oğlunu kurtarmasına yardım edin.

Erkan Calp Son güncelleme 39 dakika önce

Ninja Arashi, karanlık temalı ninja oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Platform ve rpg öğelerini birleştiren yapımda oğlu şeytani güçler tarafından kaçırılmış bir ninjanın yerine geçiyoruz. Tuzakların yanında kötülerin başı Orochi’yi korumak için yemin etmiş düşmanlarla karşı karşıya geliyoruz.

3 farklı haritada 40’ın üzerinde bölüm sunan platform oyununda yüzünü göremediğimiz bir ninjayı kontrol ediyoruz. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan ninjamız birçok ölümcül silahı ustalıkla kullanabilmesinin yanında akrobatik hareketler yaparak tuzaklardan sıyrılabiliyor. Hareketli ve durağan onlarca engeli geride bırakıp oğluna kavuşmak için Orochi ile yüz yüze gelen ninjamızın yeteneklerini geliştirebiliyor, kostümünü değiştirebiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Black Panther
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