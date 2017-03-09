Ninja Download Manager, internetteki dosyaları, videoları ve müzikleri kolayca indirmenizi sağlayan bir indirme yöneticisidir. Kolay ve pratik bir kullanıma sahip olan Ninja Download Manager ile hedef dosyayı farklı kanallar üzerinden hızlıca indirebiliyorsunuz.

Yüksek hızlı dosya indirme imkanı sunan Ninja Download Manager, ile işleriniz bir hayli kolaylaşıyor. Durdurma, tekrar başlatma seçeneklerine de sahip olan Ninja Download Manager ile veri kayıplarının önüne geçebiliyorsunuz. Diğer popüler indirme yöneticilerine göre alternatif olarak tercih edilebilecek olan program ile işlevsel özelliklere de sahip olabiliyorsunuz. Benzerlerine göre 10 kat daha hızlı olması, medya dosyalarını dönüştürebilmesi, hız limitleyicisi ve bağlantı kontrolüyle Ninja Download Manager harika bir indirme yöneticisidir. Ayrıca program ile indirdiğiniz dosyaları paylaşabiliyorsunuz.

Oldukça basit bir kullanıma sahip olan programda farklı temalar kullanabiliyor ve aynı zamanda kendi temalarınızı da yapabiliyorsunuz. Şifre korumasına da sahip olan programa girerken güvenli olabiliyorsunuz. Ayrıca tıpkı IDM'de olduğu gibi Firefox ve Chrome için eklenti kurabiliyor ve daha hızlı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Tam sürümü 19 dolar olan programı ücretsiz olarak da indirebiliyorsunuz.