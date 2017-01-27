Ninja Spinki Challenges, Flappy Bird oyununun geliştiricisinin olmasıyla Android platformunda öne çıkan ücretsiz indirilip oynanabilen ninja oyunu. Yediden yetmişe herkesi ekran başına kilitleyen, bağımlılık yapan zıplama oyunu Flappy Bird kadar zor bir mobil oyun.

Retro görselleriyle Flappy Bird gibi zamanının efsane oyunlarını hatırlatan Ninja Spinki Challenges, Spinki adında küçük bir ninja kontrol ediyorsunuz. Seçtiğiniz meydan okumaya göre belli bir süre içerisinde tamamlamanız gereken bir görev veriliyor. Bir bölümde shuriken ile uçan düşmanları vurmanız; hiç kaçırmamanız gerekirken, diğer bölümde bombalardan kaçıp ne kadar çevik olduğunuzu gösteriyorsunuz. Toplam 6 meydan okumanın her birinde farklı bir yeteneğinizi sergiliyorsunuz ve süreye karşı oynuyorsunuz.

Ücretsiz indirip satın alım yapmadan tüm bölümleri oynayabildiğiniz aksiyon yüklü ninja oyununda kontroller de son derece basit. “Dokun ve kaydır” kontrol sisteminin olması oyunu dilediğiniz cihazda dilediğiniz yerde keyif alarak oynamanızı sağlıyor.

Ninja oyunları vazgeçilmezleriniz arasında ise Ninja Spinki Challenges’ı kesinlikle indirip oynamalısınız. Bir noktadan sonra oyunun bağımlılık yaptığını, ölme ve dirilme sahnesini fazlasıyla yaşamanıza rağmen bırakamayacağınızı tekrar hatırlatayım.