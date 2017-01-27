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Ninja Spinki Challenges
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Ninja Spinki Challenges

(iOS)
Ninja Spinki Challenges İndir Hemen İndir

19 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Ninja Spinki Challenges
Ninja Spinki Challenges
Ninja Spinki Challenges
Ninja Spinki Challenges
Ninja Spinki Challenges

Flappy Bird yapımcısı yine sinir bozucu bir oyunla karşımızda.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Ninja Spinki Challenges, Flappy Bird geliştiricisinin iOS platformuna ücretsiz olarak çıkardığı ninja oyunu. Yine eski oyunları hatırlatan efsane grafiklere sahip bir oyunla karşı karşıyayız. Reflekslerimizi ve sinirlerimizin ne kadar sağlam olduğunu test eden oyunda 6 farklı bölüm hazırlanmış. Hepsi birbirinden eğlenceli ve durmadan başa sarıp oynayabileceğimiz zorlukta tasarlanmış çok özel bölümlerin tümü açık olarak geliyor.

Flappy Bird oyunu ile milyonları ekran başına kilitleyen hatta bazı kullanıcıların sinirlerini yıpratıp cihazlarına zarar verdiren geliştiricinin yeni Android oyunu Ninja Spinki Challenges adından da tahmin edeceğiniz üzere henüz eğitim aşamasında olan bir ninjayı kontrol ediyorsunuz. Spinki adını taşıyan ninjanın tüm yeteneklerini açığa çıkaran bölümlerden dilediğinizden başlama şansına sahipsiniz.

Dokunma ve kaydırma kontrol sistemiyle küçük ekranlı telefonlarda da tabletlerde de keyifli oynanış sunan Ninja Spinki Challenges’da 6 meydan okuma var. Kedilerden kaçma, Shuriken fırlatarak düşmanları vurma, bombalardan kaçma gibi aksiyonun hiç dinmediği bölümler mevcut oyunda.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
OBOK AIDEM inc.
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