Ninja Warrior: Revenge, Android platformundaki ninja oyunları arasında en iyi grafiklere, en zevkli oynanışa sahip olanı. Gerçekten oynamaya başladığınız vakit zor bırakacağınız türde bir ninja oyunu. Aksiyon yüklü refleksleri açığa çıkarmaya yönelik kesip biçmeli oyunları seviyorsanız kesinlikle oynamalısınız.

Oyunda eğitimini çoktan tamamlamış, son derece çevik ve korkusuzca savaşan ninjaları kontrol ediyorsunuz. Karşılarına çıkan düşmanlara karşı kanlarının son damlasına kadar savaşan ninjalarımız dünyayı dolaşarak kötüleri büyük bir hızla temizliyorlar.

Tablette de telefonda da kolay, keyifli oynanış sunan ninja oyununda her bölümde karşınıza farklı düşmanlar çıkıyor. Birçok ninja oyununda olduğu gibi sonsuza koşmuyorsunuz. Akın akın gelen düşmanları temizledikten sonra havada uçabilen, anca kombo yaparak öldürebildiğiniz boss’lar geliyor. Boss’lara ne kadar yaklaştığınızı da görebiliyorsunuz. Boss’larla olan mücadelenizde sağ alt köşeye yerleştirilmiş tüm silahlarınızı, özel güçlerinizi kullanmanız gerekiyor.