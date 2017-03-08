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Ninja Warrior: Revenge
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Ninja Warrior: Revenge

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Editör Puanı: 5/5
5
Ninja Warrior: Revenge
Ninja Warrior: Revenge
Ninja Warrior: Revenge
Ninja Warrior: Revenge

Kılıcınızı ne kadar ustalıkla kullandığınızı gösterin.

Erkan Calp Son güncelleme 22 dakika önce

Ninja Warrior: Revenge, Android platformundaki ninja oyunları arasında en iyi grafiklere, en zevkli oynanışa sahip olanı. Gerçekten oynamaya başladığınız vakit zor bırakacağınız türde bir ninja oyunu. Aksiyon yüklü refleksleri açığa çıkarmaya yönelik kesip biçmeli oyunları seviyorsanız kesinlikle oynamalısınız.

Oyunda eğitimini çoktan tamamlamış, son derece çevik ve korkusuzca savaşan ninjaları kontrol ediyorsunuz. Karşılarına çıkan düşmanlara karşı kanlarının son damlasına kadar savaşan ninjalarımız dünyayı dolaşarak kötüleri büyük bir hızla temizliyorlar.

Tablette de telefonda da kolay, keyifli oynanış sunan ninja oyununda her bölümde karşınıza farklı düşmanlar çıkıyor. Birçok ninja oyununda olduğu gibi sonsuza koşmuyorsunuz. Akın akın gelen düşmanları temizledikten sonra havada uçabilen, anca kombo yaparak öldürebildiğiniz boss’lar geliyor. Boss’lara ne kadar yaklaştığınızı da görebiliyorsunuz. Boss’larla olan mücadelenizde sağ alt köşeye yerleştirilmiş tüm silahlarınızı, özel güçlerinizi kullanmanız gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
The Ace Studio
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