Nintendo, Ölmekte Olan Zelda Hayranına Çıkmayan Oyununu Oynattı

Çok kısa bir süre sonra Nintendo Switch adlı yeni oyun konsolunu satışa sunulmaya hazırlanan Nintendo ölüm döşeğinde olan bir oyun severe büyük bir jest yaptı. Bilindiği üzere The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Switch oyun konsoluyla birlikte 3 Mart 2017 tarihinde çıkış yapacak; yani oyun halen geliştirilme aşamasında. Bu nedenle oyunu oynayabilmemiz henüz mümkün değil. Zelda oyunlarıyla büyümüş 26 yaşındaki Gabe Marcela, yeni Zelda oyununu heyecanla bekleyen binlerce oyuncunun arasında yer alıyordu. Fakat Gabe Marcela'yı diğer oyun severlerden farklı kılan bir durum söz konusuydu; Marcela doğuştan gelen bir kalp sorununa sahipti. Bu rahatsızlık Gabe'in hayatını zorlaştırıyordu ve Gabe yürümekte bile güçlük çekiyordu. Fakat, The Legend of Zelda: Breath of the Wild Gabe'in hayata tutunma sebebi olmuştu.

Gabe Marcela'nın annesi, oğlunun durumundan ötürü Nintendo'ya sayısız telefon açmış ve mesaj yazmıştı. Fakat bu mesajlar ve aramalar hep cevapsız kalmıştı. Fakat konu hakkında Reddit platformu üzerinde açılan bir başlık Nintendo sosyal medya takımının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bunun üzerine Gabe ve annesi Nintendo'nun Amerika'daki merkezine davet edildi.

Gabe, Nintendo'nun merkezini ziyaret ettiğinde The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın özel bir demosunu 30 dakika boyunca oynama keyfine erişti. Gabe'in annesi şu açıklamayı yapyıor:

"Gabe, oyunu oynarken gerçek hayat içinde olamadığı bir insan olmuştu. Ben yürüyüşe çıkabiliyordum; fakat Gabe bana katılamıyordu. Yürüyüş yaparken Gabe'in temiz havadan ve ağaçlarla kaplı bölgemizde yürüyüş yapmaktan yararlanamayabileceği gerçeğini düşünüyordum. Zelda oyununu gördüğümde bu göz alıcı dünyanın, Gabe'in istediği dünya olduğunun farkına vardım. "

Gabe Marcela, oyunu oynadıktan sonra maalesef 14 Ocak tarihinde hayata gözlerini yumdu. Fakat ölmeden önce son dileğini gerçekleştirebilmişti.

